Пять противников делимитации границы освобождены в Ереване

18 мая 2024, 11:58

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Силовики освободили Ишхана Геворкяна и еще четверых активистов, принимавших участие в акциях протеста в Ереване против делимитации армяно-азербайджанской границы. Ранее они были арестованы по подозрению в хранении оружия.

Как информировал "Кавказский узел", с 19 апреля в Армении проходят массовые протесты, участники которых выступают против делимитации армяно-азербайджанской границы, а также требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 15 мая пять противников делимитации границы были арестованы по подозрению в хранении оружия.

Соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян c 1 по 5 мая проводил пикет в Ереване против делимитации границы.

Об освобождении Ишхана Геворкяна и еще четверых активистов, арестованных по подозрению в хранении оружия, сообщил адвокат Вараздат Арутюнян. По его словам, всех пятерых освободили сегодня ночью.

"Обвинение пока не предъявляли. Освободили, так как истекли предусмотренные законом 72 часа. За это время либо должны были предъявить обвинение, либо освободить. Но нет гарантий, что завтра-послезавтра не предъявят обвинение и не изберут меру пресечения, к примеру, подписку о невыезде", – пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 16 мая жители приграничного села Киранц Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в Грузию и установили там палатки. После этого полицейские ограничили въезд в село. Ранее представители правительства предложили жителям села встретиться за его пределами, но сельчане отказались и призвали чиновников приехать в Киранц. 17 мая жители Киранца прекратили акцию протеста.

"Кавказский узел" также писал, что с 10 мая акции неповиновения начали активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке Пашиняна, отметили 13 мая армянские аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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