Ишхан Геворкян завершил акцию в поддержку жителей Киранца

05 мая 2024, 01:16

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Соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян завершил сидячий пикет против политики правительства Армении по сдаче земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян начал поздно ночью 1 мая сидячий пикет перед зданием правительства Армении. Акция направлена против политики правительства по сдаче земель Азербайджану.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов. Предложения жителей села Киранц Тавушской области были отвергнуты властями, сообщил один из сельчан после встречи с премьер-министром. Никол Пашинян пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы защитить права и обеспечить безопасность жителей Киранца. Делимитация по представленной правительством карте приведет к серьезным проблемам в жизни села, возразил глава общины.

Соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян завершил 4 мая свою акцию против сдачи Азербайджану земель, акция продлилась 72 часа. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Геворкян.

Он добавил, что днем он узнал, что архиепископ Баграт Галстян вместе с другими протестующими направляется в Ереван. "Мы на площади создадим маленький уголок, где обсудим со своими единомышленниками ситуацию стране и попытаемся найти пути выхода из этого положения. Дождемся Баграта Галстяна и встретим его", - отметил Геворкян.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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