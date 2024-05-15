Пять армянских активистов арестованы по подозрению в хранении оружия

15 мая 2024, 10:13

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Пять противников делимитации границы с Азербайджаном арестованы в Армении по подозрению в хранении оружия, сообщил адвокат Рубен Меликян.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении задержали двух человек, подозреваемых в приобретении оружия для участников протестов против делимитации границы, сообщил 9 мая Следственный комитет. Уголовное дело было возбуждено 7 мая. Также получены данные "о незаконном приобретении и хранении оружия группой лиц", сообщило ведомство.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян 1 . Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке действующего премьер-министра, указали 13 мая армянские аналитики.

Пять сторонников движения против делимитации арестованы в ночь на 15 мая по подозрению в хранении оружия, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Рубен Меликян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, в числе арестованных - член совета организации «Азатазен» Ишхан Геворкян, который в начале мая проводил пикет у здания правительства Армении. "Всех пятерых подозревают в хранении оружия, что было опровергнуто при личном обыске", - написал адвокат, добавив, что считает аресты незаконными.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с Багратом Галстяном дошли до Еревана. Там активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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