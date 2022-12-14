Представители Азербайджана возложили на российских миротворцев вину в блокировке трассы

14 декабря 2022, 22:27

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Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданских машин по трассе из Нагорного Карабаха в Армению, заявил представитель МИД Азербайджана в ответ на призывы западных стран разблокировать дорогу. Отсутствие намерений блокировать проезд гражданского транспорта армян подтвердили и сами участники акции. Препятствия движению по трассе создали российские миротворцы, заявил помощник президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, лишив жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу, заявили власти Нагорного Карабаха, потребовав вмешательства властей Армении, России и международных структур. Госдеп США, МИД Франции и Евросоюз призвали власти Азербайджана разблокировать дорогу, а Минобороны России отчиталось о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной для возобновления движения по трассе.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении, по данным на 13 декабря, оставались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не могли вернуться домой.

Утверждения о том, что дорога Шуша-Лачин закрыта Азербайджаном и это может привести к гуманитарному кризису, лишены оснований, заявил сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. "В отличие от Армении, постоянно препятствующей открытию всех транспортных и коммуникационных путей в регионе, азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами за последние два года построила новую Лачинскую дорогу и создала достаточные условия для использования ее в гуманитарных целях", - говорится в комментарии Гаджизаде для журналистов, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что "созерцательная позиция" западных государств в отношении "незаконной хозяйственной деятельности, разграбления природных ресурсов и ущерба окружающей среде на протяжении последних 30 лет" в Карабахе, а также "использования Лачинской дороги для военных провокаций", в нарушение пункта 6 трехстороннего заявления, свидетельствует об их предвзятом подходе. Он также отметил, что страны Запада не придают значения использованию Лачинского коридора для транспортировки мин.

В зоне карабахского конфликта выявляются мины, произведенные уже после окончания осенней войны 2020 года, это свидетельствует о том, что Армения доставляет мины в зону конфликта по Лачинскому коридору, заявил 24 ноября МИД Азербайджана.

Айхан Гаджизаде назвал блокирование трассы выражением позиции гражданского общества. "Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций и экологическими активистами на дороге Шуша-Лачин в последние дни, является результатом законного недовольства азербайджанской общественности упомянутыми незаконными действиями, и эту позицию гражданского общества следует уважать", - далее отметил Гаджизаде, заявив, что цель этой акции - не в перекрытии дороги, что "гражданский транспорт может свободно двигаться в обоих направлениях".

"Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях", - резюмировал представитель МИД Азербайджана.

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджизаде заявил, что лачинская дорога перекрыта "не азербайджанскими протестующими, а российским миротворческим контингентом".

"Представители гражданского общества Азербайджана стараются пресекать незаконную транспортировку награбленных природных ресурсов, но не препятствуют движению других транспортных средств гражданского назначения", - приводятся слова Гаджиева в сообщении МИД Азербайджана о встрече 13 декабря помощника президента и замминистра иностранных дел страны Эльнура Мамедова с представителями зарубежного дипкорпуса.

Экоактивисты не планировали закрывать дорогу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции протеста на дороге близ Шуши, директор Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Диляра Эфендиева.

"Мы подошли к посту миротворцев для того, чтобы добиться встречи с их командующим, генералом Андреем Волковым для выражения протеста против недопуска азербайджанских экологов на рудники с целью проведения мониторинга. Бесконтрольная разработка этих рудников без соблюдения экологических стандартов наносит ущерб экологии Азербайджана. Мы хотели донести до Волкова наши требования обеспечения беспрепятственного доступа экологов на рудники. Однако Волков до сих пор не прибыл, а миротворцы закрыли дорогу заграждениями и в дополнение перекрыли ее двумя БТР", - рассказала сегодня Эфендиева.

Активисты не намерены препятствовать движению гражданского транспорта армянских жителей, подчеркнула участница акции.

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а сегодня объявили, что в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Компания ”Азеригаз" заявила, что Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении.

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