США и Евросоюз призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

14 декабря 2022, 07:29

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Властям Азербайджана следует разблокировать дорогу из Степанакерта в Армению, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, заявили Госдепартамент США и Евросоюз. Минобороны России отчиталось о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной для возобновления движения по трассе.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу, заявили власти Нагорного Карабаха, потребовав внимания властей Армении, России и международных структур. 13 декабря участники акции в Ереване потребовали у международного сообщества дать оценку действиям Азербайджана.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. По данным на 13 декабря, на территории Армении оставались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не могли вернуться домой.

Приостановка движения по Лачинскому коридору имеет тяжелые гуманитарные последствия и вредит мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. "Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору", - привело поздно вечером 13 декабря его слова ТАСС.

Госдепартамент назвал неприемлемыем нанесение "ущерба гражданскому населению Нагорного Карабаха". "Любая приостановка работы энергетической инфраструктуры - и мы видели сообщения о приостановке работы энергетической инфраструктуры (13 декабря инфоштаб Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан перекрыл подачу газа в непризнанную республику. - Прим. "Кавказского узла") - может усугубить гуманитарный кризис, особенно в зимние месяцы", - процитировало Прайса агентство.

С аналогичным призывом выступил 13 декабря Евросоюз. "ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Ограничения такой свободы передвижения причиняют значительный дискомфорт местному населению и вызывают гуманитарные опасения", - процитировал "Интерфакс" заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Проблемы "могут и должны решаться посредством диалога" и консультаций с заинтересованными сторонами, заявил Стано. "ЕС вновь призывает к сдержанности и готов внести свой вклад в вышеупомянутые усилия", - привело его слова агентство.

26 августа азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора.

Минобороны России в ежедневном бюллетене о деятельности российских миротворцев подтвердило 13 декабря 1 , что "12 декабря азербайджанской стороной заблокирована автомобильная дорога Степанакерт – Горис".

"Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис", - говорится в публикации на сайте министерства.

Напомним, по версии азербайджанской стороны, представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией месторождений. Условий для мониторинга месторождений "к сожалению, не создано", именно поэтому активисты проводят там акцию протеста, заявил 12 декабря замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

Сами участники протеста заявили, что власти Азербайджана к акции протеста не причастны. Они отметили, что обеспечены всем необходимым, в том числе светом, питанием и теплом, и что намерены протестовать, пока не добьются мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

О блокировке этой же дороги азербайджанской стороной власти Нагорного Карабаха сообщали также 3 декабря, но в тот же день после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил тогда, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территории.

7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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