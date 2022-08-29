Запуск новой дороги из Нагорного Карабаха в Армению назначен на 30 августа

29 августа 2022, 16:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение по альтернативной Лачинскому коридору дороге в Армению начнется вечером 30 августа, сообщил сегодня аппарат президента Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", МВД Нагорного Карабаха сообщало, что движение по Лачинскому (Бердзорскому) коридору возможно до 31 августа включительно, в это время безопасное передвижение там будут обеспечивать российские миротворцы, а после 31 августа связь между Нагорным Карабахом и Арменией будет осуществляться по новому коридору в южном направлении, через территорию Бердадзорского подрайона.

Передача Лачина (Бердзора) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги по новому маршруту завершено. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, но это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявило 25 августа Госагентство автодорог, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение недели.

Совет безопасности Нагорного Карабаха сегодня принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту с 20 часов (19 мск) 30 августа, сообщает "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-службу аппарата президента Нагорного Карабаха.

Участники совещания Совбеза заявили, что уже завершено асфальтирование дороги протяженностью 4,7 километра, временно соединяющей маршрут с автомагистралью Горис – Степанакерт. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранит статус коридора, согласно пункту 6 трехстороннего заявления 2020 года, пишет издание.

Пункт 6 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года (то есть, до 10 ноября 2023 года. - Прим. "Кавказского узла") будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

Напомним, 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. К 28 августа в Лачине приступили к работе бригады скорой помощи и азербайджанская военная полиция

Российские миротворцы останутся в Лачинском коридоре до запуска альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению, а затем поменяют дислокацию и возьмут под контроль новую трассу, указали военный эксперт Азад Исазаде и правозащитник Расул Джафаров.

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