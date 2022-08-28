Посты военной полиции Азербайджана установлены в Лачинском коридоре

28 августа 2022, 13:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В населенных пунктах Лачинского коридора, перешедших под контроль Баку, начали работать посты военной полиции, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 августа в Лачине приступили к работе бригады скорой помощи из Азербайджана.

В городе Лачин и селах Забух и Сус организована работа подразделений военной полиции азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны страны.

"Военная полиция осуществляет деятельность по обеспечению безопасности на указанных территориях. Наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим и контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства", - говорится в пресс-релизе ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Согласно сообщению, на КПП ведется учёт въезжающей на территорию техники, также военные полицейские регулируют движение военных машин и сопровождают колонны для их безопасности. Кроме того, организован поиск мин и караульная служба на территории с помощью служебных собак, отмечается в пресс-релизе.

Сообщение об этом на сайте ведомства проиллюстрировано видеороликом, в котором видны сотрудники военной полиции, проверяющие документы у водителей военных автомобилей.

Также в кадрах видны автомобиль скорой помощи и пожарная машина, а также несколько военных грузовиков, проезжающих по грунтовой дороге. В видеоролике также показано, как сотрудники военной полиции с собаками осматривают салон легкового автомобиля.

Напомним, 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями сел Ахавно (Забуха), Сус и города Бердзор (Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Большинство жителей населенных пунктов Лачинского коридора решили поселиться в Сюникской области Армении, 20 семей уже размещены там, сообщили 25 августа представители властей.

Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Дорогу решено было построить. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

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