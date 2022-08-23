Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану сел Лачинского коридора

23 августа 2022, 13:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон на свой лад трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", глава Кашатагского района Нагорного Карабаха сообщил, что населенные пункты Неркин Сус (азербайджанское название – Сус), Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и Ахавно (азербайджанское название – Забух) будут сданы азербайджанской стороне 25 августа. Местные жители посетовали, что им дали совсем немного времени, чтобы найти новое жилье и эвакуироваться. В Лачин 20 августа прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев после того, как, по меньшей мере, два жителя села в Лачинском коридоре сожгли свои дома перед эвакуацией. В район Лачинского коридора вошли представители гражданской обороны, которые выполняют функции защиты, заявил бакинский правозащитник Расул Джафаров. Размещение азербайджанских пожарных в Бердзоре является инструментом давления, уверен армянский правозащитник Артур Сакунц.

Пункт 6 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

Территориальный статус Лачинского коридора в соглашении Армении, Азербайджана и России не определён, сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня. "У него нет чёткого статуса, чтобы уверенно сказать, коридор принадлежит Азербайджану или другой стороне. Эта неопределённость трактуется разными сторонами по-своему. Азербайджан считает, что в соглашении нет ничего об отчуждении Лачинского коридора от этого государства, значит, Лачинский коридор как и раньше (до 90-х годов XX века), входит в состав Азербайджана, и он имеет право сделать следующий шаг для легализации своего присутствия на этой территории. В то же время в Ереване и Степанакерте считают, что в соглашениях есть гарантия того, что коридор будет связующим звеном между Карабахом и Арменией", - пояснил он.

Алексей Гуня указал, что так как коридор институционально не определен, в том числе не определены его границы, то он может переноситься. "Поэтому и переносятся какие-то населенные пункты, строится альтернативный путь, который предложили азербайджанцы", - считает аналитик.

Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Ее решено было построить. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

Если даже между сторонами и были какие-то кулуарные дополнительные соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе, то они не играют большой роли, считает Алексей Гуня. "Потому что сама по себе неопределенность статуса позволяет сторонам быть активными и иметь относительное широкое поле действий. Исходя из того, что коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, перемещается, происходит и передислокация миротворческого контингента, потому что его функция - охранять этот путь. Это мнение Азербайджана, которое принято сейчас. Но если Армения или миротворцы упирались бы, то это привело бы к спору. Так как однозначного решения можно ли передвигать коридор, менять трассу, - нет. В данном случае Азербайджан чувствует свою силу, и акторы соглашения пошли на этот шаг, хотя не все его одобряют", - резюмировал Гуня.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Виктор Надеин-Раевский указал на необходимость охраны территории вокруг Лачинского коридора. "Хотя мы говорим "коридор", сама дорога в силу географии, гористости местности представляет собой серпантин. То есть это не какая-то единая полоска земли, и в принципе охранять нужно всю территорию вокруг неё. В противном случае провокации неизбежны, особенно после прибытия населения из Азербайджана", - заявил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 12 августа, что люди, "незаконно расселенные" в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда "по доброй воле", а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. "Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет", – сказал он.

Надеин-Раевский считает, что контроль над территорией Лачинского коридора не должен осуществляться только Азербайджаном. "Карабах населен армянами, и его территория была "подарена" большевиками Азербайджану. Лачин тоже принадлежал Азербайджанской ССР, но населяли его в основном курды, которые в 1990-е годы XX века вынуждены были покинуть его. Это вопрос к армянской стороне. Но в самом трехстороннем заявлении (Алиева-Пашиняна-Путина) не было сказано, какая земля чьей является. По Лачинскому коридору такого определения нет. Если сейчас стороны и согласились на перемещение, то все равно остается задача обеспечить безопасность передвижения, а не контроль за передвижением со стороны Азербайджана. Этого в заявлении нет", - полагает Надеин-Раевский.

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