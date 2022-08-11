Азербайджан объявил о завершении строительства дороги в объезд Лачина

11 августа 2022, 12:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено. Трасса готова к эксплуатации, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", на фоне ситуации со строительством дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который был создан по договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, произошла эскалация конфликта. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и Бердзор и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне.

В Министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха уточнили, что часть альтернативной дороги от Канач Тала - Мец Шен - Хин Шен Шушинского района Нагорного Карабаха до границы Армении готова. На строительство 11-километрового участка дороги от границы Армении до села Корнидзор в Армении объявлен тендер, и вскоре три компании начнут строительство этого отрезка. "После закрытия действующего коридора 25 августа от новой дороги на границе Армении будет создана временная трех-четырех-километровая грунтовая дорога до Корнидзора, тем самым будет обеспечена временная связь Арцаха (Нагорного Карабаха) с Арменией", - сообщило ведомство.

Строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора в объезд города Лачин, начатое в июле 2021 года, завершено, сообщило сегодня Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачин. Строительство данной автодороги, осуществлявшееся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, завершилось", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На автомобильной трассе общей протяженностью 32 км, десять их которых проходят по территории Армении, возведен четырехъярусный мост длиной в 149,5 м и шириной 13,5 м. На последнем этапе работ были произведены горизонтальные разметки и установлены дорожные знаки. На новой дороге две полосы движения, но на подъемах и спусках - три. Ширина на различных участках составляет от 7,5 до 10 метров. Дорога отнесена к третьей технической категории, пропускная способность которой составляет до 3000 машин в сутки при скорости в 100 км/ч, сообщили в агентстве автодорог.

В ведомстве также подчеркнули, что новая дорога на месте пересечения с трассой из южной в северную часть Лачинского района будет разводиться многоярусным мостом.

Экономический обозреватель агентства Turan Тогрул Джуварлы отметил, что сооружение моста связано не только с рельефом местности. Это нужно еще и для того, чтобы автомобили, следующие из Армении в Карабах (направление восток-запад) и обратно, не пересекались на дороге с азербайджанскими транспортными средствами, следующими с юга на север и обратно, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.