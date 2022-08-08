Ахавно, фото: Ավետիսյան91, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=119853128

08 августа 2022, 03:07

Требование переселиться вызвало возмущение жителей Ахавно

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Ахавно в Нагорном Карабахе обратились к президентам Франции и США с просьбой вмешаться в ситуацию с насильственным переселением. Они потребовали включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от Ахавно.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило, что в августе начнется строительство объездного пути в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян встретился с жителями общин Ахавно, Сус и Бердзор и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения передала Азербайджану территорию Лачинского района. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги протяженностью 32 километра продолжается ускоренными темпами и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. После запуска этой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты.

Армянский Совет Национально-демократического полюса на своей странице в соцсетях опубликовала письмо 56 жителей села Ахавно, которые обратились к президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ Франции и США Эммануэлю Макрону и Джо Байдену с просьбой "активного и немедленного вмешательства и посредничества [...] для того, чтобы включить село Ахавно в зону нового коридора". По словам авторов письма, в противном случае им угрожает выселение из домов, и это станет причиной гуманитарной катастрофы. Авторы письма отметили, что новый коридор проходит всего в 1200 метрах от их села.

От властей Армении и Нагорного Карабаха сельчане потребовали «немедленно принять все меры для включения села Ахавно в новый коридор - отрезок дороги Хин шен, Корнидзор - Горис".

В министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха уточнили, что часть альтернативной дороги от Канач Тала - Мец шен - Хин шен Шушинского района Нагорного Карабаха до границы Армении готова. Для строительства 11-километрового участка дороги от границы Армении до села Корнидзор в Армении объявлен тендер, и вскоре три компании начнут строительство этого отрезка. «После закрытия действующего коридора 25 августа от новой дороги с границы Армении будет создана временная 3-4-километровая грунтовая дорога до Корнидзора, тем самым обеспечив временную связь Арцаха (Нагорного Карабаха) с Арменией», - сообщило ведомство.

Авторы письма уверены, что насильственное переселение армян из свои общин происходит по тайному сговору между официальными Ереваном, Баку и Степанакертом.

«Администрация Арцаха (Нагорного Карабаха) прислала к нам эмиссаров, которые открыто призвали нас покинуть родные места, так как после вероломной передачи села они не смогут обеспечить нашу безопасность, а российская армия покинет этот район. У нас нет иной надежды, кроме вмешательства и посредничества сопредседателей Минской группы и лидеров двух дружественных государств Армении стран - США и Франции, для предотвращения надвигающейся <...> гуманитарной катастрофы. Мы требуем от администраций Еревана и Степанакерта немедленно принять все меры для включения села Агавно в новый Корнидзорский коридор», - говорится в письме.

Представители организации сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня, 8 августа письмо планируется передать в посольства США и Франции в Армении.

Учредитель Агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян опубликовал в соцсетях карту, где подробно указано, как проходит альтернативная Бердзорскому (Лачинскому) коридору дорога, и на сколько близко община Ахавно расположена от этой от временной дороги.

"Поскольку государство внятно не разъяснило обществу, как будет организовано движение по новому коридору, придется сделать это исходя из доступной нам информации. Построенная Азербайджаном новая дорога Мец Шен - Ин Шен - мост на реке Акари в сторону Корнидзора обрывается на территории Армении и фактически ведет в никуда. Решено организовать от этого моста новый временный маршрут", - написал он.

Скриншот карты, опубликованной Сергеем Шахвердяном в соцсети Facebook*. https://www.facebook.com/sergey.shahverdyan.5/posts/pfbid01sHeixZoJY7RoM7owgGDYrF1o2SgBChXgE9vdBjd13MqQKxvcPw5qUQywtTh7f5lОн отметил, что на карте "красным цветом отмечена часть построенной Азербайджаном дороги, синим цветом схематически - временная грунтовая дорога, которая проходит рядом с ГЭС <...> соединяется с существующей трассой Ахавно - Тех, зеленым цветом указано расстояние от временной трассы до села Ахавно - всего 1200 метров". 

"Таким образом, Ахавно, хоть и временно, до введения в эксплуатацию маршрута Мец Шен - Кронидзор, продолжает находиться в пределах Лачинского гуманитарного коридора. А это подразумевает, что вооруженные силы Азербайджана не могут находиться внутри пятикилометровой зоны безопасности, включая, естественно, Ахавно. Таким образом возникает вопрос - насколько легитимно требование о депортации населения Ахавно?» - задается он вопросом.

Руководитель общины Ахавно Андраник Чаушян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что половина жителей Ахавно не теряет надежды, что их не выгонят из их домов и они не пополнят ряды беженцев, а другая половина постепенно собирает вещи. Он сообщил, что власти обещали компенсацию, сертификаты для покупки жилья, но конкретно сроков не называли.

«Пока мы делаем списки семей, чтобы точно представить правительству, кто куда переедет», - Чаушян, добавив, что в Ахавно проживают 200 жителей.

"Кавказский узел" в мае опубликовал видеоролик о строительстве трассы властями Азербайджана в Карабахском и Зангезурском районах.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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Примечание:

"Жители Степанакерта призвали Кремль надавить на власти Азербайджана", "Минобороны Азербайджана не подтвердило сведения об отводе войск с высот в Карабахе", "Операция в Нагорном Карабахе укрепила стратегическое преимущество Азербайджана".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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