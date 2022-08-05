Жителей карабахских сел возмутило требование оставить свои дома

05 августа 2022, 18:56

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Жители Бердзора перекрыли дорогу после встречи с министром территориального управления Нагорного Карабаха, на которой чиновник заявил о необходимости до 25 августа покинуть дома в общинах Бердзор, Ахавно и Сус, так как Лачинский коридор будет передан под контроль Азербайджана. Акция протеста жителей прекратилась после обещания властей, что правительство Нагорного Карабаха окажет содействие в переезде, а всем переселенцам будет предоставлена финансовая помощь.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило, что в августе начнется строительство объездного пути в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. Других подробностей министерство не сообщило. Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что с Азербайджаном достигнуто предварительное соглашение об изменении маршрута на участке Лачинского коридора. Азербайджанская сторона потребовала от властей Нагорного Карабаха организовать движение по новому маршруту в обход Лачинского коридора, заявил президент непризнанной республики. Требование пользоваться недостроенной дорогой противоречит соглашению от 10 ноября 2020 года, предположил военный эксперт Тигран Абраамян.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения передала Азербайджану территорию Лачинского района. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги протяженностью 32 километра продолжается ускоренными темпами и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. После запуска этой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты.

Министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян сегодня встретился с жителями общин Ахавно, Сус и Бердзор в Кашатагском районе. На встрече он заявил, что жителям общин необходимо покинуть села до 25 августа, так как Лачинский коридор, будет передан азербайджанской стороне. Ханумян также сообщил жителям этих общин, которые высказали возражения, что после 25 августа, оставаясь в своих общинах, они ставят свою жизнь под угрозу, так как дорога больше не будет охраняться миротворцами, сообщил сегодня Телеграмм-канал Re:public of Artsakh.

Жительница Ахавно Тамар Титизян подтвердила, что сегодня была на встрече с Ханумяном, на которой он заявил, чтобы местные жители, если опасаются за свою жизнь, до 25 августа покинули село. "Он не сказал, куда нам переселяться. Лишь сказал, что нам выделят деньги на съемное жилье и компенсацию за неудобства в размере 10 миллионов драмов (около 24 тысяч долларов США). А куда нам ехать, не сказал, сам сел в машину и уехал. Теперь я не знаю, как быть. У меня муж инвалид, куда я его повезу – нет дома, нет близких, чтоб нас приютили", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница общины Сус Анна Мангасарян отметила, что "возмущена таким отношением к людям". "Как можно вот так запросто выгонять людей из своих домов. Я просто в замешательстве – куда нам уехать, как мы будем содержать семью, где будем жить?" – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Бердзора в знак протеста перекрыли дорогу, требуя, чтобы Лачинский коридор оставался под охраной российских миротворцев, обеспечивал сухопутную связь с Арменией, и людей не принуждали покидать свои дома. Они также требовали встречи с командованием российского миротворческого контингента, сообщило сегодня издание Yerkir.am.

"Кавказский узел" в мае опубликовал видеоролик о строительстве трассы властями Азербайджана в Карабахском и Зангезурском районах.

Акция протеста началась после встречи с министром Ханумяном, подтвердил мэр Бердзора Нарек Алексанян. "Люди на эмоциях перекрыли дорогу. Но через некоторые время, когда власти города поговорили с ними, объяснили ситуацию, люди услышали нас. В итоге дорога была открыта – акция продлилась меньше часа", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В последующие дни семьи должны решить, куда хотят переехать, чтобы правительство помогло им в переезде. Также власти Нагорного Карабаха и Армении обещали выделить финансовую помощь всем семьям, которые сейчас живут в Бердзоре, Сусе и Ахавно, указал Алексанян.

В Бердзоре живут 50 семей, а в общинах Ахавно и Сусе совокупно насчитывается до 70 семей, добавил Алексанян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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