Степанакерт заявил о требовании Баку пользоваться трассой в обход Лачинского коридора

03 августа 2022, 10:16

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Азербайджанская сторона потребовала от властей Нагорного Карабаха организовать движение по новому маршруту в обход Лачинского коридора, заявил президент непризнанной республики. Требование пользоваться недостроенной дорогой противоречит соглашению от 10 ноября 2020 года, предположил военный эксперт Тигран Абраамян.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило, что в августе начнется строительство объездного пути в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. Других подробностей министерство не сообщило. Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что с Азербайджаном достигнуто предварительное соглашение об изменении маршрута на участке Лачинского коридора.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения передала Азербайджану территорию Лачинского района. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги протяженностью 32 километра продолжается ускоренными темпами, и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению после запуска этой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты.

2 августа президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал расширенное заседание Совета безопасности с участием представителей Национального собрания, на котором было озвучено, что азербайджанская сторона через российский миротворческий контингент предъявила требование "в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту".

"На заседании Совета безопасности обсуждались меры, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации, в том числе и обеспечение безопасного передвижения посредством российских миротворческих сил", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха, направленном корреспонденту "Кавказского узла". Другие подробности в сообщении не приведены.

Требование азербайджанской стороны относительно использование альтернативного коридора, озвученнее на заседании Совета безопасности, означает, что «Азербайджан в ближайшее время разместит КПП на участке, идущем в Бердзор, Ахавно, Сус», предположил военный эксперт, бывший советник экс-президента Нагорного Карабаха Тигран Абраамян.

"Азербайджан строит новую 32-километровую дорогу, параллельную Лачинскому коридору, которая должна начинаться от села Корнидзор в Армении и пролегает через села Мец Шен, Хин Шен Шушинского района, минуя город Бердзор, села Сус и Ахавно. На данный момент небольшая часть дороги заасфальтирована, то есть Азербайджан направляет движение по грунтовой, недостроенной дороге. Кстати, на участке до Корнидзора, где правительству Армении предстоит построить с нуля дорогу протяженностью около 7 км, работы еще не начались, что и в этом отношении осложняет ситуацию", - написал на своей странице в Facebook* Абраамян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Получить комментарий в официальных структурах Азербайджана сегодня не удалось, передал из Баку корреспондент "Кавказского узла" Фаик Меджид.

"Кавказский узел" в мае опубликовал видеоролик о строительстве трассы властями Азербайджана в Карабахском и Зангезурском районах.

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