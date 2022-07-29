Власти Армении подтвердили строительство дороги в обход Лачинского коридора

29 июля 2022, 16:37

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Работы по реконструкции альтернативной Лачинскому коридору дороги, связывающей Нагорный Карабах и Армению, начнутся в августе, сообщило сегодня министерство территориального управления и инфраструктуры Армении.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения вернула Азербайджану Лачинский район. Стороны утвердили план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Местные жители опасаются, что появление новой дороги угрожает оставить без охраны Лачинский коридор, Лачин (Бердзор) и Ахавно. Сельчане заявили, что беспокоятся за свою безопасность, и требуют определенности в вопросе компенсации за утраченное в результате строительства дороги жилье. Строительство объездной дороги вокруг Лачина устранит препятствия для возвращения этого города и одноименного коридора под контроль Азербайджана, считают аналитики в Баку.

Жителей Нагорного Карабаха волнует, почему власти не информируют граждан, на каком этапе находится строительство дороги, и особенно участка, который должна строить армянская сторона; когда ее планируется ввести в эксплуатацию; через какие населенные пункты она будет проходить. Также они интересуются, как будет работать инфраструктура, что будет с населенными пунктами Бердзорского (Лачинского) коридора, как будет охраняться альтернативная дорога. Власти частично ответили на вопросы сельчан, однако ответили не на все вопросы, касающиеся судьбы жителей сел, через которые проходит альтернативная Лачинскому коридору трасса.

Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении подтвердило готовность приступить к работам по строительству объездного пути в обход Лачинского коридора. "Работы по реконструкции автомобильной дороги М-12/-Тех-Корнидзор начнутся в августе", – говорится на сайте ведомства. Других подробностей министерство не сообщило.

27 июня в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны достигли предварительного соглашения об изменении маршрута на участке Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. Изменение должно произойти в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года в течение трех лет, однако после этого власти так и не подтвердили планы строительства объездного пути, сообщило сегодня издание News.am.

О том, как Азербайджан строит новую дорогу, которая свяжет Армению с Нагорным Карабахом, рассказал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". Также "Кавказский узел" опубликовал видеоролик о строительстве трассы Азербайджаном в Карабахском и Зангезурском районах. Маршрут прокладывают через труднопроходимую местность в объезд Лачинского коридора. В частности, на кадрах ролика показана работа дорожных служб в горной местности. Тракторы разгребают грунт, инженеры координируют их работу, местный житель говорит, что трасса должна пройти от местного села до Степанакерта. В июне этого года в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что строительство дороги в объезд Лачина протяженностью 32 километра продолжается ускоренными темпами, его планируется завершить в этом году.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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