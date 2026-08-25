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12:30, 25 августа 2026

Роберт Кочарян задержан по делу о коррупции

Роберт Кочарян. Фото: https://report.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак задержаны. Следствие утверждает, что в период президентства Кочаряна ряд объектов государственной недвижимости был приобретен по заниженным ценам, а часть имущества и долей компаний использовалась для получения взяток и оформлялась на членов его семьи.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня второй президент Армении Роберт Кочарян оспорил в административном суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении, разрешившей его уголовное преследование.

14 июня силовики не позволили Кочаряну вылететь из Армении, при этом причины запрета тогда не были названы. 16 июня Генпрокуратура попросила ЦИК разрешить уголовное преследование второго президента Армении, поскольку его статус кандидата на парламентских выборах обеспечивал ему неприкосновенность. 17 июня ЦИК удовлетворил это ходатайство.

Сегодня Роберт Кочарян и его сын Седрак Кочарян были задержаны. Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет, а в доме его второго сына, депутата оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна, прошел обыск, передало ИА "Новости Армения" со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

По версии следствия, Кочарян во время пребывания на посту президента Армении вывел из государственной собственности ряд ценных объектов недвижимости и приобрел их по ценам значительно ниже рыночных, передал сегодня News.am со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

Следствие считает, что для сокрытия принадлежности и происхождения имущества оно оформлялось на связанные компании, после чего объекты застраивались, продавались и передавались третьим лицам. В числе исследуемых эпизодов Антикоррупционный комитет назвал приобретение земельных участков и недвижимости, на которых впоследствии появились развлекательный центр Play City и клуб Orange Fitness, а также сделки с недвижимостью в районе ереванского комплекса "Каскад" и курортным комплексом "Капутак Севан". Доли компаний, владевших рядом этих объектов, по версии следствия, впоследствии оформлялись на сына бывшего президента.

Еще один эпизод касается здания Дома офицеров и недостроенного здания в Ереване. По версии следствия, за содействие их выводу из госсобственности и отчуждению компании "Пиацца Гранде" человеку, занимавшему пост президента, в качестве взятки были переданы 56 объектов недвижимости общей стоимостью более 2,6 млрд драмов (около 7,1 млн долларов). Следствие утверждает, что недвижимость была оформлена на членов семьи бывшего президента и связанные с ними организации.

Антикоррупционный комитет также изучает сделку с земельными участками Минобороны Армении. По версии следствия, участки стоимостью около 1,4 млрд драмов (около 3,8 млн долларов) были проданы компании, связанной с близким к бывшему президенту человеком, примерно в четыре раза дешевле. Следствие утверждает, что взамен Кочарян получил 30% доли компании "Тойота Ереван", которая была оформлена на его сына.

Кроме того, следователи изучают переводы на имя сына Кочаряна в 2001–2019 годах примерно на 144 млн драмов, 309 млн долларов, 77 млн евро и 18 млн рублей, а также обстоятельства приобретения более 30 объектов недвижимости в Армении и за ее пределами. Всего по делу задержаны шесть человек, в том числе Роберт и Седрак Кочаряны, указал Антикоррупционный комитет.

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Автор: "Кавказский узел"

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