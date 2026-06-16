Генпрокуратура попросила ЦИК Армении лишить Кочаряна неприкосновенности

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Центризбирком Армении 17 июня рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о лишении Роберта Кочаряна неприкосновенности и его уголовном преследовании.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня лидеру блока "Армения", второму президенту страны Роберту Кочаряну запретили вылететь из аэропорта Звартноц без объяснения причин.

В тот же день Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов. Согласно им, "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,27%, а блок "Армения" - 9,92%. Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 64 мандата, блок "Сильная Армения" - 29 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Генпрокуратура обратилась в Центральную избирательную комиссию Армении с ходатайством о даче согласия на возбуждение уголовного дела против второго министра страны Роберта Кочаряна. Согласие ЦИК на уголовное преследование Кочаряна необходимо, поскольку на него распространяется неприкосновенность, положенная по закону зарегистрированным кандидатам в депутаты, информирует “Новости Армения”.

Прокуратура также попросила ЦИК разрешить уголовное преследование кандидатов в депутаты от блока “Армения” Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна. Барсегян находится на 62-м месте в избирательном списке блока, Асатур Кочарян - на 154-м месте, отмечает News.am.

Офис второго президента Армении в своем заявлении назвал ходатайство прокуратуры “продолжением беззакония”.

“Фактически два дня назад Следственный и Антикоррупционный комитеты заявляли, что никакого уголовного производства нет, и, следовательно, выезд (Роберта Кочаряна из страны) был ограничен путем совершения прямого преступления; а сегодня прокуратура при правительстве „сшила“ какое-то дело и обратилась в ЦИК”, - утверждают соратники Кочаряна.

ЦИК Армении рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о лишении Роберта Кочаряна неприкосновенности 17 июня. Заседание по этому поводу назначено на 15.00 (14.00 мск), передает Armenia Today.

В Генпрокуратуре не пояснили, с чем связано планируемое уголовное преследование Кочаряна.

Ранее второй президент Армении был обвиняемым по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Конституционный суд Армении в марте 2021 года признал обвинение Кочаряна и других фигурантов дела по части свержения власти антиконституционным, после чего суд общей юрисдикции Еревана прекратил их уголовное преследование. В ноябре 2024 года гособвинитель переквалифицировал обвинение Кочаряну и еще трем высокопоставленным чиновникам, связанное с этими же событиями, по статье о превышении полномочий.

Роберт Кочарян также обвинялся в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки, но по этим статьям его преследование было прекращено за истечением сроков давности.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".