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02:27, 29 ноября 2024

Роберт Кочарян обвинен в превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель переквалифицировал обвинение второму президенту Армении Роберту Кочаряну и еще трем высокопоставленным чиновникам по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года. 

Как писал "Кавказский узел",  в сентябре Кассационный суд отменил вердикт апелляционного суда, вернув на доследование "дело 1 марта" против Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна. Правящая сила готовится реанимировать дело в преддверии нового избирательного цикла, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. 

Второй президент Армении Роберт Кочарян был обвиняемым по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Конституционный суд Армении в марте 2021 года признал обвинение Кочаряна и других фигурантов дела по части свержения власти антиконституционным, после чего суд общей юрисдикции Еревана прекратил их уголовное преследование за отсутствием факта преступления. Прокуратура обжаловала это решение, но в ноябре 2021 года ее жалобу отклонил апелляционный суд. 

Генеральная прокуратура переквалифицировала обвинения фигурантам дела "1 марта", теперь второй президент Армении Роберт Кочарян, бывшие министр обороны Сейран Оганян, начальник Генштаба ВС Юрий Хачатуров и вице-премьер Армен Геворкян обвиняются в превышении полномочий, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир судебного заседания на портале "А1+".

Согласно версии обвинения, Роберт Кочарян препятствовал мирным акциям протеста, чтобы обеспечить передачу власти Сержу Саргсяну. Как следует из обвинительного заключения, Кочарян вступил в сговор с армейским руководством, незаконно вовлекая вооруженные силы в поствыборные процессы. 

Все четверо фигурантов обвиняются по части 2 статьи 441 УК Армении - превышение или злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия по неосторожности. Эта статья предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы, указано на портале правовой информации Arlis.am.

Сам Роберт Кочарян назвал обвинения необоснованными, хотя не стал вдаваться в правовые нюансы, заявив, что это прерогатива его защиты.

"В частности, обвиняют в незаконном введении чрезвычайного положения, но в чем незаконность? Указ о введении ЧП был принят парламентом в 24-часовом режиме, при этом прежняя редакция Конституции позволяла вводить режим ЧП указом президента еще до принятия закона парламентом", - пояснил он на брифинге после судебного заседания.

Чрезвычайное положение было введено после подтверждения информации о раненых полицейских, добавил бывший президент. "Если бы не ввели ЧП, сегодня меня бы судили за бездействие", - считает Кочарян.

Он отверг утверждения, что военные стреляли по манифестантам. "Наоборот, есть многочисленные видеокадры, как из рядов протестующих стреляли по силовикам из автоматов", - подчеркнул он.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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