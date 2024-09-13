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13 сентября 2024, 23:56

Суд вернул дело Кочаряна на доследование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд отменил вердикт апелляционного суда, вернув на доследование дело Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года.

Как писал "Кавказский узел", Конституционный суд Армении счел законным пересмотр обвинения бывшего президента Роберта Кочаряна по делу о разгоне митинга в Ереване в 2008 году. Правящая сила готовится реанимировать "дело 1 марта" в преддверии нового избирательного цикла, считают политолог Сурен Суренянц и политобозреватель Акоп Бадалян.

Второй президент Армении Роберт Кочарян был обвиняемым по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Конституционный суд Армении 26 марта 2021 года признал обвинение Роберта Кочаряна и других фигурантов дела по части свержения власти антиконституционным, после чего суд общей юрисдикции Еревана прекратил уголовное преследование Кочаряна и других обвиняемых по статье о свержении конституционного строя на основании отсутствия факта преступления. Прокуратура обжаловала это решение, но в ноябре 2021 года ее жалобу отклонил апелляционный суд. 

О возвращении дела Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна на новое расследование сообщается на официальном сайте Кассационного суда Армении, передает корреспондент «Кавказского узла».

Кассационный суд счел, что в ходе судебного разбирательства в нижних инстанциях была допущена судебная ошибка. "В частности, были неверно интерпретированы уголовно-процессуальные нормы, что дает право отменить вердикт и вернуть дело на новое расследование, что позволит исправить нарушения", - отмечено в вердикте Кассационного суда.

"Антикоррупционная палата Кассационного суда 12 сентября удовлетворила соответствующую жалобу бывшего генпрокурора Артура Давтяна и направила дело на доследование в Антикоррупционный суд", - процитировало агентство "Новости-Армения" решение кассационной инстанции. 

Напомним, ранее Конституционный суд постановил, что в случае признания деяния антиконституционным, до удаления суда в совещательную комнату обвинитель может изменить обвинение, если есть признаки иного уголовного деяния, вне зависимости от исследования доказательств в ходе судебного следствия.

На "Кавказском узле" размещены биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой рассказывается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

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Примечание:

"Помощник Левона Кочаряна арестован после нападения на журналиста", "Сейрану Оганяну предъявлены обвинения в растрате и злоупотреблении полномочиями", "Активисты потребовали наказать силовиков за насилие на акции протеста в Ереване". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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