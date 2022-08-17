Азербайджан настаивает на выводе армянского населения из Лачина и двух сел

17 августа 2022, 21:40

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Армянское население Лачина и сел Ахавно и Сус должно покинуть эти территории, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Дома, построенные за время, пока эти населенные пункты были неподконтрольны Азербайджану, следует снести, считает журналист Имдад Ализаде. В 1992 году были разрушены все строения на территории Лачинского района, около 14 тысяч зданий, отметил депутат парламента Вюгар Байрамов.

Как писал "Кавказский узел", жители Бердзора (азербайджанское название - Лачин - Прим. "Кавказского узла") и села Ахавно (азербайджанское название - Забух - Прим. "Кавказского узла") в Нагорном Карабахе должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня в населенных пунктах начнут отключать коммуникации, сообщили местные власти. Вещи приходится собрать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает, пожаловались местные жители.

5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и города Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. После этого жители села Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта. Жители общин в коридоре до последнего противятся переселению в надежде, что решение о переселении будет отменено. Они также подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций. Несмотря на это житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян анонсировал протестные акции в защиту жителей Бердзора и Ахавно.

Люди, незаконно расселенные в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны быть выведены, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению 12 августа. "Их присутствие там, по существу, является военным преступлением, потому что это противоречит правилам Женевской конвенции. (...) Возможно, проживающие там армяне, приехавшие из Сирии, Ливана, этого не знают, но руководству Армении об этом хорошо известно. Поэтому оттуда поступают некоторые сообщения: один говорит, я не уйду отсюда, другой говорит – не уйду. Им виднее. Они – военные преступники. Пусть не испытывают снова нас, наше терпение. Пусть уходят оттуда по доброй воле. Куда уйдут, нас не интересует. Мы должны вернуться в Лачин, в Забух, в Сус. Я дал указание Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев связаться с жителями города Лачин, сел Сус и Забух, и мы в скором времени вернем их в родные места", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

В интервью Алиев подчеркнул, что пошел на уступки, увеличив сроки для отъезда жителей этих населенных пунктов. "Проживающие в Карабахе армяне обратились к нам и просили, предоставить им время до конца августа. И мы на это согласились, потому что теперь пусть это будет не пятое, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет. Одновременно проживающие в Карабахе армяне обратились к нам с просьбой о том, чтобы азербайджанская сторона построила и грунтовую дорогу протяженностью четыре километра до точки, которая будет соединена с границей Армении", - указал он.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

Азербайджан не вводил жесткий запрет на использование коммуникаций, проложенных вдоль Лачинского коридора, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.

"Но очевидно, что все будет зависеть от того, как дальше будет идти процесс по выполнению других пунктов трехстороннего заявления. Ведь Армения еще не выполнила свои обязательства по разблокировке коммуникаций из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику, речь идет о "Зангезурском коридоре", что было предусмотрено пунктом 9 Трехстороннего заявления. Кроме того, все еще не выполнен пункт Трехстороннего заявления о выводе армянских вооруженных формирований из Карабаха. Поэтому Азербайджан настаивает на полной демилитаризации Карабаха", - подчеркнул парламентарий.

Жительница Лачина, которая 30 лет назад покинула свой дом, на заседании Госкомитета по делам беженцев 15 августа, сказала, что азербайджанцы должны вернуться в город Лачин, села Забух, Сус и другие населенные пункты района, так как этот район – бастион, ворота Азербайджана. Она согласна жить в "армянском доме", потому что ранее эти дома принадлежали азербайджанцам. "Мы понимаем, что в первое время там будет сложно, но обязаны перебороть трудности, все лачинцы должны вернуться в родной район", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова, опубликованные на сайте Госкомитета. Другой участник встречи сказал, что "они готовы жить в палатках, но в Лачине".

В Ахавно проживают более 200 человек, или 57 семей, в Бердзоре - до 200 человек, или 50 семей, а в Неркин Сус жители после войны 2020 года на постоянное жительство не приезжали. Жители Бердзора пока не сжигают свои дома и не уезжают из города в надежде, что решение о переселении будет отменено, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" видеоролике.

Ранее, 13 августа, на заседании Госкомитета по делам беженцев Азербайджана, были даны поручения уточнить списки живущих в разных местах страны лачинцев, указав, работают ли они, какое у них социальное положение, а также проработать организационные вопросов переселения. говорится в сообщении на сайте Госкомитета от 13 августа.

О сроках проведения в Лачинский район линий связи и других коммуникаций со стороны Азербайджана решений на 17 августа нет.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении "Общего плана освобожденных от оккупации территорий", сообщило 16 августа государственное агентство "Азертадж". Сам "Общий план" пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что план составлен Госкомитетом по градостроительству и архитектуре. Конкретно по отдельным территориям и населенным пунктам планы будут разрабатываться и утверждаться в течение следующих 20 лет, планируется проводить и общественные обсуждения этих планов. При составлении планов по населенным пунктам будут учтены требования о создании новой инфраструктуры, обеспечении высоких стандартов жизни возвращающегося населения, безопасности и развития жителей, с учетом передового мирового опыта, пишет 18 июня на своем сайте агентство Report.

Журналист агентства Report Имдад Ализаде, который родился в селе Огулдере Лачинского района, граничащего с Кельбаджарским районом Азербайджана, отметил, что после того как контроль над этим селом был утрачен Азербайджаном, в нем осталось ни одного целого дома. Ализаде уверен, что необходимо снести все, что было построено за 30 лет. По его мнению, могут быть сохранены строения, в которых можно временно разместить азербайджанскую армию "так как из-за рельефа подвоз строительных материалов и строительство в Лачине затруднены. Все другое, что построено за последние 30 лет "необходимо разрушить", чтобы те, кто жил в них, "потом не претендовали на эту землю".

Ализаде удивила информация о новых сроках выхода переселения армян из Лачина. "Если эта информация достоверна, тогда новые сроки продиктованы из Баку", - отметил он.

Депутат парламента Вюгар Байрамов рассказал о том, что в 1992 году были разрушены все строения на территории Лачинского района. Это 13,8 тысячи зданий по всему району, включая в городе Лачин 1340, в селе Забух 100 домов. В Лачинском районе уничтожены один город, один поселок, 125 сел, 13 745 жилых домов, 48 промышленных объектов, 63 сельхозобъекта, 109 учебных заведений, 142 объекта здравоохранения, 217 культурных объектов, 30 узлов связи. Он добавил, что часть домов достались армянам от изгнанных азербайджанцев, другая часть построена в 2013 году.

”Армяне должны покинуть район до 25 августа. Район Лачин, включая село Забух, будут построены заново", - отметил он. "Очень скоро" лачинцы "вернутся на землю предков", сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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