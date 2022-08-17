Власти поторопили жителей Ахавно и Бердзора с переездом

17 августа 2022, 00:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Бердзора и села Ахавно в Нагорном Карабахе должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня в населенных пунктах начнут отключать коммуникации, сообщили местные власти. Вещи приходится собрать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает, пожаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и города Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. После этого жители села Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта. Жители общин в коридоре до последнего противятся переселению в надежде, что решение о переселении будет отменено. Они также подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций. Несмотря на это житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян анонсировал протестные акции в защиту жителей Бердзора и Ахавно.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

Правительство Нагорного Карабаха на днях начнет в Лачинском коридоре работы по демонтажу линий инфраструктуры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Кашатагского района. "Людям будет неудобно без коммуникаций, поэтому желательно, чтоб они уехали", - сказал он. По словам чиновника, в Ахавно и Бердзоре электричество, сотовая связь и Интернет будут работать до 20 августа.

В Ахавно два жилых дома было подожжено владельцами, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. «В Бердзоре пожаров в жилых домах не было. Но там зафиксированы случаи самовозгорания сухой травы и распространения огня из-за ветра», - пояснил он.

Полиция и российские миротворцы остаются в Ахавно и Бердзоре выполнять свои функции, сказал Тадевосян. «Проверяются выезжающие (из населенных пунктов) грузовые авто на предмет наличия разрешения на вывоз имущества», - отметил Тадевосян.

«К 20 августа мы должны успеть полностью освободить село. Больше половины семей уже уехало. Но люди хотят остаться еще на несколько дней в своих домах. К сожалению, это будет невозможно. Сейчас люди собирают свои вещи и эвакуируются. Для перевозки вещей им оказана финансовая поддержка», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава села Ахавно Андраник Чавушян.

В Ахавно проживают более 200 человек или 57 семей, в Бердзоре - до 200 человек или 50 семей, а в Неркин Сус жители после войны 2020 года на постоянное жительство не приезжали. Жители Бердзора пока не сжигают свои дома и не уезжают из города в надежде, что решение о переселении будет отменено, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" видеролике.

Чаушян отрицает возможность сдачи коридора раньше назначенного срока. "После 20 августа здесь начнутся работы, будет отключено электричество и связь, и людям здесь бессмысленно оставаться", - пояснил глава общины.

Он отметил, что село охраняется российскими миротворцами. "Местные правоохранительные органы следят, чтоб в село не въезжали незнакомые жителям Ахавно люди. Они также выдают разрешение на вывоз имущества , исходя из представленных документов", - сказал Чавушян.

Из 57 семей семь останутся в Нагорном Карабахе, они временно будут размещены в гостиницах Степанакерта, а после получат дома в строящихся новых кварталах недалеко от города, рассказал он.

Жители Ахавно и Бердзора пожаловались на сложности с организацией переезда

Жителям села объявили, что завтра или послезавтра (17 или 18 августа) будет отключено водоснабжение и электричество, а до 20 числа коридор перейдет азербайджанцам, и мы должны уже уехать, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Ахавно, мать пятерых детей Астхик Исаханян.

«Мы экстренно собираем вещи. Пришлось попросить знакомых, чтоб помогли с перевозкой, потому что тех денег, что нам дали, не хватило, чтобы нанять машину несколько раз – водители берут очень дорого, и никто их не контролируют. Мы уезжаем сегодня (16 августа) вечером в Горис », - сказала она.

Исаханян рассказала, что "из-за всего этого свекрови стало плохо, пришлось утром увезти ее в Горис, оставить под присмотром врачей". "Нам не дали возможности спокойно собираться. Сказали, что надо до 20 августа. Это очень трудно физически и психологически», - сказала она.

Овсанна Акопян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с детьми и внуками переселилась в Ереван, на съемную квартиру. По ее словам, из-за переживаний она стала себя плохо чувствовать, и как только разложит вещи, собирается к врачу. «Мы не можем поверить, что больше не вернемся в наш мир. Детей и внуков не могу успокоить – они там родились, выросли. И теперь из-за политических амбиций они остались без дома и родины, а мне теперь нужно бегать по врачам», - сказала Акопян.

Нам сказали, что местная полиция и миротворцы не уйдут, пока здесь есть мирные жители, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Бердзора Анна Мангасярян. Некоторые жители уже уехали и увезли свои вещи, пояснила она. По словам Мангасярян, она пока остается из-за работы, ей придется покидать город позже.

Большинство людей хотят остаться до последнего дня, поэтому они решили уехать 19 августа, сказала Мангасярян. Она отметила, что в городе уже начались перебои с электричеством, проблемы со связью, азербайджанские колонны стали чаще ездить через Бердзор.

"Кавказский узел" в мае опубликовал видеоролик о строительстве трассы властями Азербайджана в Карабахском и Зангезурском районах.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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