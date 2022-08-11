Жители Ахавно и Бердзора упрекнули власти за требование срочной эвакуации

11 августа 2022, 15:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Ахавно и Бердзора после переселения из Лачинского коридора получат квартиры в Нагорном Карабахе или сертификаты на жилье в Армении, пообещали представители властей. Сами жители выразили недовольство требованием эвакуироваться в сжатые сроки.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и города Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. После этого жители села Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а сегодня объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги

Будущим переселенцам обещаны квартиры и жилищные сертификаты

25 августа Бердзорский (Лачинский) коридор будет передан Азербайджану, потому армяне, проживающие в общинах Ахавно, Сус и Бердзор Кашатагского района, должны эвакуироваться, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель правительства Нагорного Карабаха.

Коридор перейдет под контроль Азербайджана, пояснил сотрудник администрации Кашатагского района. "Власти Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") объявили об эвакуации жителей общин Ахавно, Неркин Сус и города Бердзора. Людям дано время покинуть свои дома до 25 августа, так как Бердзорский (Лачинский) коридор переходит под контроль Азербайджана. Коридор также покидают российские миротворцы", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, до войны 2020 года в Бердзоре жили более 2000 жителей, а после войны вернулись около 170 человек. В общине Неркин Сус после войны постоянно никто не живет, а в Ахавно живут 207 человек, тогда как до войны там жили до 300 человек.

Жителям общин Бердзорского коридора будет оказано содействие при эвакуации, но "пока идут обсуждения, в каком виде будет эта помощь", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха.

По его словам, те семьи, которые решат переехать в другие населенные пункты Нагорного Карабаха, получат квартиры, а до этого будут временно размещены в гостиницах. А те семьи, которые решат переехать в Армению, получат сертификаты для покупки жилья, а до получения сертификата - финансовую помощь для оплаты съемного жилья.

В Бердзоре живут 50 семей, а в общинах Ахавно и Сусе совокупно насчитывается до 70 семей, рассказал ранее "Кавказскому узлу" мэр Бердзора Нарек Алексанян.

Министр территориального управления и инфраструктуры Айк Ханумян пояснил по местному телевидению, что изначально в качестве крайнего срока передачи коридора было заявлено 5 августа, а в результате переговоров дату перенесли на 25 августа. По его словам, после сдачи Бердзорского коридора будет действовать новый маршрут, который начинается с трассы Бердзор - Степанакерт, от перекрестка с дорогой в Мец Шен и Хин Шен, идет по территории общины Аганус Кашатагского района и доходит до границы с Арменией.

"Альтернативная дорога будет действовать по логике коридора, а ее 11-километровый участок от границы Армении до Корнидзора планируется построить примерно за 250 дней. Безопасность альтернативной дороги будет осуществляться по принципу коридора Бердзор - Ахавно. Российский миротворческий контингент будет дислоцирован на пятикилометровом участке нового маршрута. Работы по прокладке новых инфраструктур вдоль альтернативной дороги, питающих Арцах, в частности, линий связи и высоковольтных линий электропередачи, уже ведутся, их планируется завершить в короткие сроки", - сказал Айк Ханумян.

Министр добавил, что "после передачи Бердзорского коридора ряд инфраструктур Арцаха перейдет под контроль Азербайджана, однако есть инфраструктуры, альтернатива которым существует в Арцахе, но единственная проблема - это газ", передал корреспондент "Кавказского узла".

Жители Ахавно и Бердзора готовятся к переезду

Власти готовы помочь жителям в эвакуации и перевозке вещей, рассказал мэр Бердзора Нарек Алексанян. Сейчас, по его словам, жители собирают имущество. "Пока составляем списки, но жители Бердзора точно не решили, куда поедут – в Армению или в Степанакерт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в городе есть электричество и водоснабжение, работают сотовая связь и интернет, Бердзорский коридор также функционирует, российские миротворцы "на месте".

По предварительным данным, семь семей из села Ахавно решили поселиться в Нагорном Карабахе, остальные пока планируют поехать в Армению, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава села Андраник Чавушян.

По его словам, в общине проживают 54 семьи, и еще 10, которые переселились сюда после войны 2020 года. Власти обещали, что жители Ахавно как вынужденные переселенцы будут пользоваться всеми госпрограммами, предусмотренными для этой категории граждан, добавил Чавушян. "Также власти обещали помощь при эвакуации. Жители пока не покинули село. На данный момент мы освобождаем здание школы - для освобождения школы Минобразования Арцаха предоставило машину", - сказал он.

Директор школы Погос Агабекян рассказал, что сейчас люди собирают вещи, но пока из села никто не уехал. "Нам сказали, что власти помогут с эвакуацией и перевозкой вещей. А пока никто не уехал. Инвентарь школы и документация школы тоже собраны, будут переданы в Минобразования Арцаха", - сказал Агабекян корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что в школе Ахавно учились 55 детей, в том числе и дети из Бердзора, работали 17 учителей и шесть техработников. Семья самого Агабекяна пока не определилась, куда переселится, но уже готовится к переезду, добавил педагог.

Местные жители упрекнули власти за требование срочно переселяться

Многодетная мать Аида Авакян из Ахавно выразила надежду, что власти выполнят обещание и выдадут компенсацию вовремя, и ее семья не будет долго ютиться по съемным квартирам. "Настроение в селе удручающее, люди тихо собирают вещи. Столько плакали, что окаменели уже – нет слез больше. И обида, что за нас не заступились, нас подвели. Во время войны мы не бежали, как это сделали многие, а с гордостью здесь жили, чтоб сохранить наше село, место, где родились и выросли наши дети. И теперь наши же власти нас торопят, выселяют, вместо того, чтобы бороться за нас. И вот, в итоге новый поток беженцев", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожие мнения высказали корреспонденту "Кавказского узла" и другие жители Ахавно. "Я не понимаю, к чему такая спешка, почему никто не защищает наши права на мирную и безопасную жизнь в своем доме?" – недоумевает Рита Смбатян.

Жительница села Ануш Гогчян выразила возмущение тем, что вынуждена оставить дом и земельный участок. Она уточнила, что ее семья поедет в Армению, и попробует на финансовую помощь, которую обещали власти, там обосноваться и создать хозяйство в каком-нибудь населенном пункте.

Мариам Акопян еще не слышала, чтобы кто-то из беженцев в Армении смог приобрести жилье на сертификаты, и не понимает, куда увезти семью, "потому что с такими армянскими властями ни в Арцахе, ни в Армении нет безопасной жизни для простых людей".

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха регулярно проводят акции протеста в Ереване, требуя от властей Армении предоставить им официальный статус беженцев. Еще одно требование переселенцев - обеспечить их жильем или адекватными денежными выплатами. 11 июля переселенцы из Бердзора на акции протеста пожаловались, что часть денег, выделенных правительством Армении переселенцам на жилищные сертификаты, достается банкам за подбор жилья, а на оставшиеся суммы купить жилье проблематично. Они призвали власти Армении выдавать деньги им на руки или компенсировать расходы.

Житель Бердзора Карен Манукян, отец двоих детей, рассказал, что его семья после войны 2020 года вернулась в свой дом, построенный ими. "И теперь говорят, чтобы мы уезжали. Куда уезжать? Как все объяснить детям? Говорят, мы построим для вас дом. Так этот дом должны были построить до того, как нас заставят выселяться. Наши власти не с народом, это уже понятно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Манукян, отметив, что поедет туда, где предложат жилищные условия.

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