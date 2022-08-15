Житель Ахавно сжег свой дом вопреки предостережениям властей

15 августа 2022, 01:09

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Несмотря на предостережения властей Нагорного Карабаха не сжигать и не портить собственные дома перед переездом, житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян анонсировал протестные акции в защиту жителей Бердзора и Ахавно.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и города Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. После этого жители села Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта. Жители общин в коридоре до последнего противятся переселению в надежде, что решение о переселении будет отменено. Они также подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а сегодня объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

14 августа, в соцсети появился видеоролик, где молодой человек рассказывает, что он, житель села Ахавно вынужден эвакуироваться, но выступает «категорически против» того, чтобы его дом правительство «продало азербайджанской стороне», после чего сжигает его.

Автор видео говорит на камеру, что находится в своем доме, где они с братом росли 28 лет, и здесь должен был жить его сын. «У меня рвёт душу от того, что я собственными руками сожгу свой дом», - заявил он, добавив, что оставлять дом не желает.

«Власти угрожают, что не выплатят нам компенсации, если мы сожжем свои дома. Никто в этом мире не способен заменить мне эту священную землю, где пролита кровь моих родных. Я не продаю ни свой дом, ни свою семью, ни свою Родину», - заявил молодой человек, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

Житель села Ахавно на правах анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что героя видео зовут Арам. "Я полностью поддерживаю его поступок", - сказал сельчанин.

«К сожалению, наши власти шантажируют нас этими компенсациями и сертификатами. Но я считаю, что мы не должны оставлять врагу ничего, все дома должны быть сожжены, а село должно быть сдано в виде пепла», - сказал мужчина.

«Никто в селе не знал, что Арам так поступит. Но все его понимают. Потому что в ходе 44-дневной войны он, его отец, братья, дяди, одним словом, все мужчины его рода воевали, и среди них есть погибшие», - добавил житель Ахавно.

Он отметил, что «это пока первый сожженный дом, но могут быть еще, потому что люди злы в негодовании». «Российские миротворцы нам говорят, что оставляют коридор и уйдут 17 августа. А наше правительство говорит про 25-е августа. Не знаем, кому верить. Еще говорят, что через пару дней лишат электричества, а районные власти ничего об этом не говорят. Мы в ловушке со всех сторон. И главными виновниками этой ситуации являются наши же, армянские власти. Вместо того, чтобы защищать свой народ, они выполняют все прихоти врага, преследуя личную выгоду», - заявил сельчанин.

Тем временем оппозиция Нагорного Карабаха начала борьбу за права жителей Ахавно и Бердзора.

Один из лидеров движения «Мое право» Артур Осипян заявил, что необходимо выяснить, кто виновник того, что Азербайджан начал форсировать события и добился того, что коридор перейдет под его контроль 25 августа, а не через полтора года.

Осипян призвал "желающих вести борьбу за Родину объединится и начать через несколько дней митинги с требованием, чтобы договор от 9 ноября 2020 года соблюдался с целью защиты права жителей Бердзора и Ахавно на безопасную жизнь".

«Требования будут выдвинуты к российскому миротворческому контингенту, к армянским властям. А еще одним требованием будет отставка нагорно-карабахских госминистра и главы МИД, которые своими некомпетентными высказываниями лишили народ мировой поддержки», - сказал Осипян.

Корреспонденту "Кавказского узла" он заявил, что «ведется соответствующая работа, акции с соответствующими требованиями начнутся на днях».

Активист карабахского освободительного движения Гагик Аванесян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «армянское общество должно адекватно посмотреть на реальность, изъявить действительное желание встать на путь восстановления и начать конкретные действия».

В Ахавно проживают более 200 человек или 57 семей, в Бердзоре - до 200 человек или 50 семей, а в Неркин Сус жители после войны 2020 года на постоянное жительство не приезжали.

Социолог и политолог Давид Карабекян считает, что протесты против сдачи территорий и переселения жителей Бердзора, Ахавно и Суса понятны.

«Во-первых, если власти Арцаха (Нагорного Карабаха) и согласились на строительство альтернативной дороги в обход Бердзора (Лачин), то такая договоренность, принятая за спиной парламента Арцаха (Нагорного Карабаха) в нарушение действующей Конституции, не имеет юридической силы. Точно также нельзя признавать правомерность договоренности о переселении жителей данных общин. Во-вторых, азербайджанские СМИ указали на то, что уведомили о строительстве обходной дороги армянскую сторону через миротворцев и, естественно, таким же манером уведомили РФ. Подобный порядок работы - практика уведомления через миротворцев - действенный и законный инструмент? В-третьих, сеанс словоблудия местных чиновников и разговоров о компенсации за жилье, о предоставлении альтернативного жилья тоже неприемлем. Даже если Москва и Баку давят на Ереван, а они на наши власти, даже если кто-то продался молчаливо, приняв результаты сговора о сдаче Бердзорского коридора, то мы создаем прецедент аналогичного решения вопросов, отрекаемся от своей Конституции и фактически признаем право президента и Совбеза предавать наши национальные интересы», - сказал Карабекян корреспонденту "Кавказского узла"

"Кавказский узел" в мае опубликовал видеоролик о строительстве трассы властями Азербайджана в Карабахском и Зангезурском районах.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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