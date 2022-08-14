Жители общин Лачинского коридора противятся переезду

14 августа 2022, 03:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В надежде, что решение о переселении будет отменено, жители общин в Бердзорском (Лачинском) коридоре Ахавно и Бердзор не выселяются из своих домов, несмотря на то, что получили выплаты на перевозку вещей. Они подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъезда им запретили под угрозой невыплаты компенсаций.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и города Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. После этого жители села Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а сегодня объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги

В министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха отметили, что окончательных списков, сколько семей из Бердзора и Ахавно желают остаться в Нагорном Карабахе, пока главами общин не представлено, однако уже ведутся работы по обеспечению переселенцев временным жильем в Степанакерте.

«Пока, по предварительным данным, известно о семи семьях из Ахавно, которые решили остаться в Арцахе (Нагорном Карабахе), и им уже подбирается временное жилье в Степанакерте. После они смогут выбрать, если желают, любой населенный пункт в республике, где им предоставят жилье, или отремонтируют из свободного жилого дома, или построят новый дом», - сообщили 13 августа корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

По словам сотрудника министерства, те семьи, которые останутся в Степанакерте, будут размещены в гостиницах, а ведомство займется их трудоустройством. Если эти семьи вынуждены будут арендовать жилье, то будут получать содействие от государства - по 40 тысяч драмов (100 долларов) ежемесячно на каждого члена семьи, для оплаты коммунальных услуг и арендной платы до тех пор, пока государство им предоставит постоянное жилье. А те семьи, которые переедут в Армению, кроме 40 тысяч драмов также получат сертификат в размере 10 миллион драмов (почти 25 тысячи долларов) на покупку жилья.

По данным правительства Нагорного Карабаха, по итогам войны 2020 года 42 тысячи граждан числятся вынужденными переселенцами. Из них 16 тысяч человек вернулись и проживают в Нагорном Карабаха, остальные 26 тысяч находятся в Ереване и разных районах Армении.

Министр Айк Ханумян в интервью местному изданию "Арцахпресс" заявил, что с 25 августа связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться по новой альтернативной дороге, так как азербайджанская сторона потребовала освободить коридор - свою часть дороги, начиная от границы с Армении, она построила.

По его словам, армянская сторона на днях также начала строить свою часть дороги, которую планируется построить в течение 250 дней. Пока же люди будут временно передвигаться по четырехкилометровой грунтовой дороге с от границы с Арменией до основной трассы Корнидзор – Горис.

Также Ханумян заверил, что новая дорога будет охраняться российскими миротворцами.

Руководитель общины Ахавно Андраник Чаушян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что семь семей хотят остаться в Нагорном Карабахе, уже ведутся работы по предоставлению временного жилья в Степанакерта. Остальные жители планируют уехать в разные населенные пункты Армении и в Ереван.

Он отметил, что семьям предоставлена финансовая помощь для перевозки вещей, однако люди пока остаются в Ахавно.

В Ахавно проживают более 200 человек или 57 семей, в Бердзоре - до 200 человек или 50 семей, а в Неркин Сус жители после войны 2020 года на постоянное жительство не приезжали.

Мэр города Бердзор Нарек Алексанян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «в Бердзоре списки еще составляются, но люди пока в основном желают уехать в Армению». По его словам, никто из жителей, проживающие в городе после войны - а это 170 человек - пока не покинули свои дома.

Руководители общин Ахавно и Бердзор отметили, что от Красного Креста все семьи получили финансовую поддержку для перевозки вещей.

Жители Бердзора не собираются покидать город до 25 августа

Жители Бердзора рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как они готовятся к переезду.

«Мы пока вещи не собираем, в надежде, что еще изменится, будет что-то хорошее для нас. Если не будет, тогда и покинем Бердзор. Очень хорошо знаем, что город сдают, нам об этом сказали наши же власти. Но каждый день, прожитый здесь, для нас имеет большое значение. Если 25-го августа сдадут, то мы покинем Бердзор 24-го. Для нас важен каждый день, здесь прожитый», - сказала работник администрации Кашатагского района Нагорного Карабаха Анна Мангасарян.

Женщина рассказала, что ее семья переселилась в Бердзор по государственной программе переселения правительства Нагорного Карабаха более 15 лет назад. «Здесь моя семья создала дом, хозяйство, вырастили детей, есть работа. Здесь мы создали нашу жизнь. Молодость оставляем здесь. И что теперь? Куда бы мы не переехали, всего этого у нас больше не будет. Все создавать по-новому я уже не представляю, как. Кроме того, все знают, как трудно людям моего возраста найти работу в Армении или в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - посетовала Мангасарян.

Женщина сказала, что «семья переедет в Армению и попробует начать все с нуля, несмотря на удручающее настроение, в надежде, что власти помогут в этом». Также она отметила, что при отъезде свой дом сжигать не будут, потому что их предупредили, что могут лишиться компенсации и помощи от властей. «Нет, дома сжигать не будем. Мы не как турки. Но знаете, ведь простые турки тоже как мы. Теперешняя ситуация – это конфликт политиков двух государств, воюющие за высокую должность, за власть. Но мы все простые люди, зачем нам сжигать? Однозначно, я не получу удовольствие, сжигая свой дом. Но оставлю все с болью в сердце», - сказала Мангасарян.

Также она рассказала, что на встрече властей Нагорного Карабаха с жителями Ахавно и Бердзора им сказали, что будет оказана поддержка по всем программам, которые есть для беженцев. «Выплаты арендной платы, сертификаты на покупку дома в размере 10 миллион драмов для тех, кто поедет в Армению. Тем семьям, которые останутся в Арцахе (Нагорном Карабахе), обещали временное жилье в гостиницах, а после дадут дома в новостройках. Я еще думаю – переехать в Армению или остаться в Арцахе (Нагорном Карабахе). Когда решу, то дам знать в мэрии, чтобы меня внесли в списки», - отметила Мангасарян.

Ануш Саргсян вышла замуж и переехала к мужу в Бердзор в 2007 году. Сейчас она мать трех несовершеннолетних детей.

«Впервые в истории армяне насильно выселяют других армян из армянских земель, ставя под опасность весь Арцах (Нагорный Карабах) и Сюник. Мы не покинем Бердзор и вещи не собираем. Мы продолжаем жить, как раньше. Посмотрим, кто из наших действительных врагов придет и насильно нас выгонит. Или расстреляет на нашей земле», - заявила женщина.

Она отметила, что на собрании с министром Ханумяном сказали, что переехавшим в Армению будут выданы сертификаты для покупки жилья в размере 10 миллион драмов (1 доллар – 407 драмов) и 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека ежемесячно - для коммунальных выплат и аренду жилья. А те, которые останутся в Нагорном Карабахе, обеспечат временным жильем в гостиницах, а после получат жилье в новостройках. «У нас нет надежды, что на сертификат мы сможем купить жилье. Да и найти жилье в пределах этой суммы люди не могут - пустую территорию без какого-либо строения продают за 22-25 тысяч долларов. Мы сами искали в селах жилье на сумму в сертификате - и не нашли», - рассказала молодая женщина.

Она добавила, что для перевозки вещей всем семьям мэрия совместно с Красным Крестом предоставила финансовую помощь, но люди не собираются пока уезжать.

Муж Ануш Саргсян Ваче Саргсян проживает в Бердзоре с 1994 года. Он также отметил, что «на сегодня никто из Бердзора не уехал, вещи не собирают, хотя и всем семьям предоставлена финансовая помощь для перевозки вещей».

Он отметил, что если не будет изменений, коридор сдадут и им действительно придется переехать, то, скорее всего, его семья поедет в Сюникскую область Армении. «В какой населенный пункт - пока не решили. Продолжаем жить повседневной жизнью. Никто не уехал. Немного думаем, вывезти вещи или нет, но в основном пока все остаемся на месте. Дом сжигать не буду. Вначале решил, что сожгу, но потом подумал и понял, что не смогу, потому что сам построил», - сказал мужчина.

Владелица магазина на центральной площади в Бердзоре Лариса Айрапетян заметила, что возможно, ее семья переедет в село Мец Шен или Хин Шен Шушинского района, где проходит новая дорога в Армению. Более 20 лет они ведут торговый бизнес в Бердзоре и до войны у них было несколько торговых точек. Но после войны, так как жителей стало мало, оставили только один магазин.

«Мы планируем остаться в Арцахе (Нагорном Карабахе). Весь свой бизнес планируем перевести на новою дорогу. Думаем, что это будет выгодно для нашей семьи. А если дорога будет полноценно функционировать, то надеемся на хороший доход», - сказала женщина.

Она отметила, что сжигать дом не будут. «Так как нас предупредили, а мы не хотим нарушать решение правительства ... Мы не сильно верим, что на выданный сертификат сможем купить себе жилье, потому что это мизерная сумма. На такую сумму не купить приличный дом или квартиру нигде в городах Армении или в Степанакерте», - добавила она.

Владелица еще одного магазина смешанных товаров в Бердзоре Ермине Саакян заявила, что «к сожаление, никакая из двух армянских властей не может ничего решать в политическом поле региона – нашу судьбу решают крупные державы и, в частности, Россия».

«Мы все знали, что когда-то Лачинский коридор будет передан Азербайджану. Но мы ожидали, что у нас есть еще почти два года. Как видите, армянская сторона ничего не решает», - сказала женщина.

Она рассказала, что семья переедет в Армению, но ближе к новой альтернативной дороге, и переведет туда свой бизнес. «Мы с 90-ых живем в Бердзоре. Все что имеем, вложили в развитие бизнеса здесь. Однако в ходе войны 2020 года почти все потеряли. Надеемся, что сдача Бердзора – это последняя потеря, что нас ожидает. Муж мой уверен, что все у нас опять наладится», - сказала женщина.

Она призналась, что на собрание с членом правительства не ходила, но люди рассказали, что «Ханумян призвал всех покинуть коридор до 25 августа, если опасаются за свою жизнь». «Всем занимается муж. Когда он скажет: "Собирайте вещи, переезжаем" - тогда и соберем. А пока продолжаем жить, как до этого объявления. Мы даже заявку еще не подали, куда хотим переехать – еще не решили», - отметила Саакян, добавив, что ничего сжигать не собираемся.

Жители Ахавно надеется, что решение покинуть село будет отменено

Муж Аиды Авакян погиб в ходе 44-дневной войны. Она рассказала, что муж погиб на территории, которая осталась подконтрольной Азербайджану, и только через восемь месяцев удалось найти и захоронить его останки.

Женщина с четырьмя детьми, после того, как объявили об эвакуации, запланировала перебраться в Ереван. Она отметила, что ее семье, как семье погибшего, власти обещали скорейшее предоставление жилья.

По ее словам, когда составляли списки, кто куда хочет уехать, то она написала в Ереван, потому что ей кажется, что там будет безопаснее, а ей будет легче найти работу. «Все жители села сейчас заняты перевозкой вещей, однако сами остаются в своих пустых домах – не хотят уезжать. Мы тоже решили не уезжать до последнего дня, однако не исключаем, что дороги могут закрыть раньше, чем мы успеем уехать, потому добро вывозим сейчас. Если решение об эвакуации изменят, то привезти вещи не трудно», - заметила вдова.

Им сказали, что «семьям из Ахавно и Бердзора будет помощь от международных организаций, от правительства в виде ежемесячной финансовой помощи, будут выданы всем сертификаты для покупки жилья».

«Если подумать, то можно разобрать дом, и отвезти куда-нибудь, заново построить. Но на собрании сказали, что если сожжете или разберете дом, лишитесь всех видов помощи. Теперь что я могу сделать? Если даже начну борьбу против правительства, что изменится? Раз сказал, и даже у меня рука не поднимется сжечь свой дом», - призналась Авакян.

Отец пятерых детей Артур Исаханян проживает в Ахавно с 1994 года. По его словам, что во время войны 2020 года погиб его брат, теперь же семья брата, да и его собственная семья, лишаются крова.

«В 1994 году мы приехали сюда, чтобы землю защищать, а теперь создалась такая ситуация, что все сдаем без боя <...> во всей сегодняшней ситуации виноваты политики, потому что я, как участник войны, все прекрасно видел – мы, воины воевали, а в это время и даже после войны армянские политики вели себя недостойно <...> К сожалению, большая политика сильно влияет на судьбы людей. В результате этих политических процессов у нас настоящая гуманитарная катастрофа, и никто не желает нас защитить», - заявил мужчина.

По его словам, «после подписания договора от 9 ноября армянские власти манипулировали жителями Ахавно». «Эти два года, пока вы оставались жить здесь с надеждой, что живем здесь навсегда, мы на самом деле потеряли больше, чем те, кто уехал после войны. Мы потеряли два года времени. Если бы мы выехали отсюда два года назад, мы бы уже освоились на новом месте, как многие другие семьи, которые сразу же уехали, нашли работу и могут прокормить свою семью. Однако наше правительство использовало нас, оставив здесь жить эти два года в качестве сторожа. Мы сторожили для них эти дома, чтобы они не гробились и не разрушались. Им надо было только это от нас», - заявил Исаханян.

Он подметил, что "власти не разрешили нам сжигать дома". «Они, наши власти не разрешают нам сжигать, чтобы турки пришли и жили здесь, в новых аккуратных домах. Поэтому всем нам поставили условие – если сожжем, то не получим сертификат», - уверен мужчина.

Он рассказал, что перевозит семью в город Горис в Армении, где уже арендовал жилье. До войны у него была работа, но после войны организацию распустили, работу он потерял. «После войны работы нет. Теперь, когда я должен перевести семью в Горис, не знаю, как буду их содержать в городе, да еще и в квартире – огорода нет, есть коммунальные выплаты, цены на продукты питания городские, работы нет. То есть, грубо говоря – настоящие беженцы», - отметил отец семейства.

Мужчина считает, что лучше всего дня беженцев, если государство купит дом и предоставить им, а не обманывать сертификатам для покупки жилья. «В Горисе я заходил в банки, мне говорили, что государство не в том состоянии, чтоб мы принимали от него сертификаты», - рассказал он.

Его жена Астхик Исаханян рассказала, что с 1994 года живет в Ахавно, и уезжая отсюда, «вынуждена оставить целую жизнь», «но даже сейчас, собирая вещи, мы надеемся на лучший исход, потому до последнего тянем с отъездом». «Мы однозначно не могли представить, что нас подведут, что мы окажемся в такой тяжелой ситуации. Оставляем целую прожитую жизнь со всеми воспоминаниями и увозим только материальное, что никак не компенсирует нашу боль, 28 лет жизни. Мы не хотим оставлять даже старый стульчик <...> И зная все это, нам приказывают, чтобы мы не трогали дома – не сжигали, не отрывали окна или двери - иначе не получим сертификаты для покупки жилья в Армении», - сказала мать пятерых детей.

Мариам Акопян также проживает в Ахавно с 1994 года. «Сегодня я не жалею, что почти 30 лет назад поселилась с семьей в Ахавно, но очень жалею, что за все эти годы недостаточно усиленно выступала против недобросовестной, продажной политики армянских властей», - заявила она.

«После того, как нас выгонят, очередь дойдет до жителей Арцаха (Нагорного Карабаха), после выселят из Сюника, после уже Зангезур и дойдут до Еревана. Так и будет, если армянская нация не вспомнит, что такое совесть и достоинство. Сегодня, спасая себя, я переезжаю в Ереван, а завтра кто спасет моих внуков в Ереване? Я еще надеюсь, что до 25 августа что-то изменится в нашу пользу. Ничего не собираю, не упаковываю. Я жду чуда. Но если в последний день придут и скажут уходите, я все оставлю и уйду», - сказала Акопян.

Педагог на пенсии Овсанна Акопян заявила, что не только большая мировая политика виновата в том, что простые люди страдают и их будущее в неопределенности, но и сами армянские власти за эти 30 лет несут ответственность за ситуацию.

Женщина рассказала, что живет в дочерью и тремя внуками. Из Ахавно переедут в Ереван. Они получили финансовую помощь для перевозки вещей. Надеются, что сертификат для купли жилья получат быстро, как обещали власти. «Конечно, переедем. Как я могу оставаться здесь с детьми? <...> Пусть нас не упрекают, что мы оставляем село. Без родины нам будет трудно, но нам не оставили выбора. Вещи отправили, сами продолжаем оставаться в селе, и ждать чего-то», - сказала Акопян.

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