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20:28, 8 июля 2026

Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вероника Зонабенд, супруга бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, обратилась к международным структурам и властям Армении с призывом содействовать визиту к армянским заключенным в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, дело которого рассматривалось отдельно. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство лишь несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. От подачи апелляционной жалобы Варданян отказался, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия.

Осенью 2023 года, после завершения военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и установления контроля над территорией, правоохранительные органы Азербайджана инициировали уголовное преследование бывших руководителей и жителей Нагорного‑Карабахской республики. В начале октября 2023 года были задержаны и этапированы в Баку бывшие президенты Аркадий Гукасян (1997–2007), Бако Саакян (2007–2020), Араик Арутюнян (2020–2023), а также председатель парламента Давид Ишханян. Подробнее о событиях в Нагорном Карабахе рассказывается в справках "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

"В рамках подготовки международной женской гуманитарной делегации в Баку для посещения армянских заключённых мной были направлены публичные письма международным и государственным структурам, от участия которых может зависеть организация визита и безопасность его участниц", - говорится в заявлении Вероники Зонабенд в группе "Free Armenian Prisoners" в Facebook*.

Зонабенд заявила, что цель инициативы остается исключительно гуманитарной: встретиться с омбудсменом Азербайджана, посетить граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане, передать им письма, фотографии и разрешенные личные вещи от родных.

"Именно поэтому я считаю важным действовать открыто - через официальные и дипломатические каналы. Отдельное значение имеют предсказуемость и согласованность всех этапов возможного визита: въезда в Азербайджан, организации доступа к заключённым и благополучного возвращения домой. Для участниц и их семей важно понимать, что инициатива готовится в официальном формате и при наличии необходимых гарантий, чтобы поездка не несла угрозы их жизни и безопасности", - отметила в заявлении Зонабенд.

В связи с этим она сообщила, что направила открытые обращения уполномоченному по правам человека Азербайджана Сабине Алиевой - с просьбой содействовать организации визита под эгидой ее офиса и созданию необходимых условий для его проведения.

Она подчеркнула, что для людей, находящихся в длительной изоляции, подобная инициатива имеет большое значение.

"Их состояние, условия содержания и связь с семьями не должны оставаться без внимания или зависеть только от закрытых и нерегулярных механизмов. Речь идёт о базовом человеческом праве - знать, что происходит с близкими, иметь возможность передать им слова поддержки и дать им почувствовать, что они не забыты", - заключила Зонабенд.

Обращения также направлены президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич Эггер - с просьбой рассмотреть возможность содействия визиту, консультационной поддержки и участия МККК в рамках его мандата; премьер-министру Армении Николу Пашиняну - с просьбой о координации и практической поддержке визита со стороны правительства Армении; Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайе Каллас - с просьбой о дипломатическом внимании и возможном содействии со стороны европейских институтов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

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Автор: Кавказский узел

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