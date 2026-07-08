Пожар произошел на предприятии на Кубани после атаки БПЛА

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На территорию предприятия в Северском районе упали обломки беспилотника, произошло возгорание.

"Кавказский узел" писал, что 3 июля в Приморско-Ахтарске упали обломки БПЛА, в ряде частных домов повреждены остекления и кровля, также повреждены газовая труба и опора ЛЭП.

В станице Смоленской Северского района ночью 7 июля упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем телеграм-канале оперативный штаб Кубани.

По его данным, из-за этого на одном из предприятий произошло возгорание. Пострадавших нет.

Минобороны России отчиталось в Telegram о том, что в течение дня 7 июля над территориями российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей было сбито 190 украинских беспилотников. В числе регионов, где это произошло, числится и Краснодарский край.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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