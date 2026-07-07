Краснодарец оштрафован на 258 тысяч за публикации в Max

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В комментариях, которые житель Краснодара Максим Попов оставил в паблике мессенджера Max, силовики усмотрели девять правонарушений, в том числе неуважение к власти и дискредитацию военных.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ленинский районный суд Краснодара в один день рассмотрел девять административных дел против местного жителя Максима Попова. На постановления в базе суда обратила внимание “Медиазона”*.

Поводом стали публикации Попова в паблике “Дядя Макс HoVости”: суд счел, что они “выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и государственным органам”. Четыре протокола были составлены по статье о неуважении к государству (часть 3 статьи 20.1 КоАП), по каждому из этих дел суд оштрафовал краснодарца на 50 тысяч рублей. Что именно публиковал Попов, в постановлениях не уточняется. При этом из документов известно, что в суде мужчина признал вину и раскаялся.

Еще четыре протокола - по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), по каждому из них суд назначил Попову штраф в две тысячи рублей. Их поводом стали изображения кельтских крестов в комментариях того же паблика.

Еще один протокол был составлен по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), по нему Попов был оштрафован еще на 50 тысяч рублей. Содержание комментария, который лег в основу этого дела, также не раскрывается. Общая сумма штрафов составила 258 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это дело стало первым известным в России наказанием за контент в государственном мессенджере Max.

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