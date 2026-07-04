Суд снял арест с 4 430 участков земли в Сочи

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Из-за истечения сроков давности суд снял арест с 4 430 земельных участков, ограничения на которые были наложены в связи с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка.

Как информировал "Кавказский узел", в конце января Конституционный суд России установил, что власти Краснодарского края должны земельный участок, оказавшийся в черте Сочинского национального парка, за его владельцем, либо предоставить ему компенсацию, если нет доказательств, что участок был приобретен недобросовестно.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное дело, возбужденное в 2021 году, и снял арест с 4 430 земельный участков по истечении срока давности, пишет 3 июля "Утренний Юг" со ссылкой на сообщение депутата Госдумы России Константина Затулина.

Уголовное дело, из-за которого были массово арестованы участки земли, которые, как считало следствие, были незаконно выведены из состава Сочинского национального парка по поддельным документам в 1990-2000 годах, закрыто.

Постановление о закрытии дела и снятии обременения с участков является частью масштабных споров по землям нацпарка. Изначально под аресты в Сочи попали более 11 тысяч участков общей площадью около пяти тысяч га. Упомянутые 4 430 участков проходили по делу единым крупным блоком. Юридически, как отметил Затулин, решение суда еще находится на стадии оформления, поэтому в Росреестре данных о снятии ограничений пока нет, пишет "Кубань 24".

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