Отдельная АЗС выделена в Анапе для общественного и спецтранспорта

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Власти Анапы выделили отдельную заправку для общественного и специализированного транспорта, на остальных АЗС дежурят чиновники, казаки, полицейские и добровольцы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром власти сообщили, что в Новороссийске бензин на АЗС отсутствует полностью, в Геленджике АИ-95 есть лишь на трех заправках.

29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами вспыхивают конфликты. Свыше трети автозаправочных станций на Кубани закрылись или сократили время работы, заявил вице-губернатор края 1 июля. Как минимум в трех муниципалитетах власти отправили на АЗС казаков и дружинников, чтобы пресекать конфликты в очередях за бензином.

В Анапе власти выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного и специализированного транспорта, такое решение принято для обеспечения бесперебойной работы экстренных, коммунальных и транспортных служб города. Об этом 3 июля сообщила мэр города Светлана Маслова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в администрации принято решение максимально сократить выезда на служебном транспорте, а совещания проводятся в режиме видеоконференцсвязи. "Служебный транспорт используется только для выполнения непосредственных обязанностей на территориях и в экстренных случаях", - отметила Маслова.

Также она сообщила, что на остальных АЗС организовано круглосуточное дежурство "представителей администрации, полиции, казачества, добровольцев из спортивных и общественных организаций". Они, по замыслу властей, должны "регулировать транспортные потоки, не допускать конфликтных ситуаций и попыток пополнения топливом канистр", а также контролировать очередность.

По словам главы города, благодаря данной мере на многих АЗС среднее время ожидания сократило до 30 минут.

Озвученные меры, впрочем, не вызвали положительного отклика у горожан. "Очень просим списком те заправки, на которые ехать не нужно (только для спецтранспорта и/или топливные карты). И, наоборот, где можно попытать счастья. Не хочется тратить бензин на бесполезные поиски и ехать туда, где все равно не заправят", - интересуется Anna.

"Скаж.пож. какую АЗС выделили для спецтранспорт из тех, что есть в г. Анапе?" - интересуется Артур Иванов. "Тайна, покрытая мраком", - отвечает эму П Э.

"Закрыли АЗС Роснефть, и стало на одну АЗС меньше для заправки автомобилей, очереди на других АЗС увеличились! "Гениальное решение" сократить кол-во АЗС при такой ситуации!! Нужно было просто выделить полосу для спецтранспорта которые могли бы без очереди заезжать, а они просто вывели одну АЗС из рабочего режима! Или они так тихонько выделили одну АЗС для спецтранспорта и для себя любимых! Спокойно будут заправляться и народ не будет это видеть и скандалить!! Я лично думаю, что именно так и происходит!", - возмущается V.

"В ст. Анапская АЗС "Роснефть" закрыта. Только по карточкам. Но два дня уже наблюдаю, как гражданские авто (в основном премиум-класса) спокойно заправляются", - сообщил Alexys.

"Дайте помощь в виде полиции/казаков на АЗС "Русойл" на Симферопольском шоссе, 3. К вечеру активизировались перекупы. Работают группой. Наглые, не пробиваемые. Сотрудники АЗС не справляются с ними", - попросила ShokoNatka.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает, что в Темрюкском районе на АЗС дежурят представители местного казачества и члены "Русской общины". В самой организации меру назвали вынужденной, чтобы пресечь конфликты и перепалки, которые нередко перерастают в драки. "На фоне дефицита топлива это особенно актуально, плюс само стратегическое положение Тамани (ворота Крыма) обязывает», - приводит издание комментарий представителя местной ячейки "Русской общины".

29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами вспыхивают конфликты.

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