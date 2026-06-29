Дефицит бензина и лимиты на отпуск затронули курорты Кубани

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В Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу "по решению собственников", сообщили власти городов и районов, в том числе Новороссийска, Сочи, Геленджика.

Как писал "Кавказский узел", проблемы с движением поездов и бензином в Крыму привели к увеличению турпотока в Анапу, подчеркнули туроператоры. В Анапе купить бензин также стало сложно, сообщил местный блогер. Проблемы с бензином и в Анапе могут заставить отказаться от идеи приехать на курорт, заявили комментаторы.

В Краснодаре 28 июня работали 55 автозаправочных станций, сообщил сегодня Муниципальный центр управления города в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что бензин АИ-92 доступен на 41 заправке, АИ-95 – на 40 АЗС, АИ-100 можно приобрести на 41 автозаправочной станции, а дизельное топливо – на 45 АЗС.

«На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. Еще 47 АЗС временно не отпускают топливо, а восемь объектов закрыты на ремонт/ребрендинг», – говорится в публикации.

На территории Темрюкского района утром 28 июня работали 27 АЗС. Десять заправок временно не отпускают топливо.

"На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения - топливо отпускают только в топливные баки", - сообщила администрация района в своем Telegram-канале

АИ-100 есть в наличии на 11 АЗС, АИ-95 – на 16 АЗС, АИ-92 – на 13 АЗС, ДТ – на 15 АЗС.

В Новороссийске работает 13 АЗС, еще 21 приостановила работу, сообщила городская администрация в своем канале в Max. На всех работающих станциях действуют лимиты на один автомобиль в зависимости от типа и марки машины. При этом несколько АЗС отпускают топливо по топливным картам.

По заверению мэрии Сочи, на территории курорта расположено 58 АЗС, из них стабильно работающих 46. Не отпускают топливо 8 заправок «Газпромнефть» и «НТК» в связи с тем, что сначала топливо поставляется на автозаправочные станции сети «Газпром», после чего осуществляется его отгрузка партнёрам. 4 автозаправочные станции компаний «Роснефть» и «Лукойл» в разные периоды закрыты на плановый ремонт и ребрендинг.

"В связи с повышенным спросом, связанным с увеличением потока туристов на автомобилях, а также искусственным ажиотажем, на территории Сочи действуют ограничения на отпуск топлива на одну машину (в один чек): · в сети АЗС «Роснефть» – до 30 литров бензина и 30 литров дизеля, отпуск в тару ограничен; · в сети АЗС «Лукойл» – 20 литров бензина и 60 дизеля, отпуск в тару ограничен; в сетях АЗС «Газпромнефть» и «Газпром» – до 30 литров бензина и 60 литров дизеля, отпуск в тару ограничен", - сообщила мэрия курорта в своем Telegram-канале.

В Геленджике на 11 АЗС можно заправиться только в бак и ограниченное количество "по решению собственников". АИ-100 в наличии на 4 АЗС, АИ-95 – на 5 АЗС, АИ-92 – на 5 АЗС, ДТ – на 11 АЗС. Ещё одна АЗС временно отпускает только дизтопливо. На трех заправках отпускают по 20 литров топлива сообщила мэрия Геленджика на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В Горячем Ключе из 14 работающих станций на 12 ввели ограничения, еще три прекратили отпуск. При этом на двух АЗС «Газпром сеть АЗС» на ФАД М-4 «Дон» (на выезде и въезде из Горячего Ключа в сторону Краснодара) есть возможность залить бензин в канистры, но не более 20 литров, говорится на странице мэрии города "ВКонтакте".

В Туапсинском округе работают 15 АЗС, на четырех из них по решению собственников введены ограничения – три заправки продают не более 90 литров на один автомобиль. На одной АЗС - не более 20 литров на один автомобиль. АИ-100 в наличии на 14 АЗС, АИ-95 – на 11 АЗС, АИ-92 – на 9 АЗС, ДТ – на 14 АЗС, говорится в Telegram-канале мэрии.

Власти всех населенных пунктов в своих сообщениях призывают "не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж".