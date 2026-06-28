×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:01, 28 июня 2026

Комментаторы усомнились в целесообразности поездок в Анапу на фоне проблем с бензином

АЗС в Анапе. Скриншот фото с сервиса Яндекс.Карты, https://yandex.ru/maps/org/rosneft/1424333713/?ll=37.327415%2C44.909208&z=16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблемы с движением поездов и бензином в Крыму привели к увеличению турпотока в Анапу, подчеркнули туроператоры. В Анапе купить бензин также стало сложно, сообщил местный блогер. Проблемы с бензином и в Анапе могут заставить отказаться от идеи приехать на курорт, заявили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", на туристический поток в Анапе влияет не только затянувшаяся отсыпка пляжей привозным песком, но и регулярные воздушные тревоги и проблемы с доступностью топлива.

Популярность Анапы выросла на фоне сложностей с поездками в Крым

По данным генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, Анапа показывала хороший рост еще с начала года - около 40%. Но за последние две недели прирост достиг 60-65% по сравнению с прошлым годом.

"Этот сверхплановый рост как раз связан с тем, что отдыхающие поменяли локацию. В этом сезоне мы увидим их в Анапе", - приводят его слова "Ведомости.Юг".

При этом, по словам Ромашкина, речь идет не столько о переезде из Крыма, сколько о смене маршрута теми туристами, которые изначально планировали отдых на полуострове. Теперь они скорректировали направление и поедут на курорты Кубани.

"Поезда идут только до Керчи. Туристы не понимают, как попасть в Крым - бензина нет. Это проблема", - приводит 93.RU слова вице-президента Альянса Туристических Агентств и гендиректора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна.

По его словам, отдыхающие массово отказываются от путевок в Крым в пользу Анапы. На втором месте по популярность у туристов Абхазия, на третьем - Сочи.

Главная причина массового отказа от отдыха в Крыму - проблемы с топливом. Около 76% туристов добирались на полуостров именно на машине, а в нынешней ситуации неизвестно, как доехать, приводится в публикации мнение стратегического аналитика VCP Travel Михаила Абасова.

Дефицит топлива возник и в Анапе

Между тем в Анапе также наблюдается дефицит бензина, рассказал блогер Юрий Озаровский. Сегодня он на своей машине искал место для заправки. "Возле дома есть только ДТ на "Лукойле", но очередь стоит из машин явно не дизельных...", - пишет он.

"Газпром" - есть только дизель. Бензин сказали завтра привезут", - сообщил он в другой публикации в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы с бензином усугубились. "Все люди, которые подъезжали, говорят, что не могут найти в Анапском районе бензина", - рассказал он.

"Для тех, кто ищет топливо, есть на "Роснефти", но большая очередь, - добавил он еще в одном сообщении.

Сообщение о дефиците топлива набрало в его Telegram-канале 166 комментариев.

Часть комментаторов указали, что в случае проблем с бензином в Анапе не готовы ее рассматривать как место для отдыха.

"Мда...похоже моя поездка в Анапу отменяется", - пишет Антон.

"Наша тоже. Очень жаль", - прокомментировал  Дмитрий Табачков.

"Мы поездом планировали, билеты куплены, но без топлива я слабо представляю, что будет с такси и вообще с доставками всего в отели", - отметила Марина***.

"Мы вот вчера приехали в Анапу, сложности есть, но с полным баком. А толку то, что теперь сидим в отеле, бережом каждый литр, а хотели поездить в этот раз по окрестностям. Настроение испорчено", - поделилась Анастасия Сурикова.

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Участник акции у парламента Грузии. Скриншот фото Наты Махарашвии/Publika от 28.06.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1798856428180566&set=pcb.1798856514847224 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
22:01, 28 июня 2026
Акцию у парламента Грузии предварило требование освобождения Наны Сандер
Участники шествия. Скриншот фото Александра Кешелашвили/Publika от 27.06.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1797964821603060&set=pb.100041686795244.-2207520000
22:01, 27 июня 2026
Освободить участников протестов потребовали демонстранты в Тбилиси
Участница акции протеста на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
22:48, 26 июня 2026
Протестующие в Тбилиси выступили против пыток
Танк грузинской армии в Цхинвали. Август 2008 г. Фото: Ryzhenkova Yulia https://ru.wikipedia.org/
14:40, 26 июня 2026
Пользователи соцсети сочли запоздалым решение ЕСПЧ о смерти грузинских пленных
22:08, 25 июня 2026
Протестующие в Тбилиси выразили поддержку осужденным Чахунашвили и Сандер
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 26 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
10:55, 26 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:13, 25 июня 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Житель Ленинкента дает пояснения силовикам о конфликте с подростками. Кадр из видео https://t.me/criminal_chronicle/8825
28 июня 2026, 12:29
Житель Дагестана принес публичные извинения за конфликт с подростками

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
28 июня 2026, 02:56
Мэрия Краснодара передала часть Рождественской набережной под строительство храма

Общественный транспорт в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 июня 2026, 10:22
Анапчане сочли запоздалой инициативу мэра по проверке тарифов на проезд

Транспарант с призывом к властям Финляндии защищать права человека. Скриншот публикации https://www.facebook.com/profile.php?id=61588263911571 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
27 июня 2026, 06:28
Активисты чеченской диаспоры провели в Вене акцию в поддержку беженцев

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше