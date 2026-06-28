Комментаторы усомнились в целесообразности поездок в Анапу на фоне проблем с бензином

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Проблемы с движением поездов и бензином в Крыму привели к увеличению турпотока в Анапу, подчеркнули туроператоры. В Анапе купить бензин также стало сложно, сообщил местный блогер. Проблемы с бензином и в Анапе могут заставить отказаться от идеи приехать на курорт, заявили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", на туристический поток в Анапе влияет не только затянувшаяся отсыпка пляжей привозным песком, но и регулярные воздушные тревоги и проблемы с доступностью топлива.

Популярность Анапы выросла на фоне сложностей с поездками в Крым

По данным генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, Анапа показывала хороший рост еще с начала года - около 40%. Но за последние две недели прирост достиг 60-65% по сравнению с прошлым годом.

"Этот сверхплановый рост как раз связан с тем, что отдыхающие поменяли локацию. В этом сезоне мы увидим их в Анапе", - приводят его слова "Ведомости.Юг".

При этом, по словам Ромашкина, речь идет не столько о переезде из Крыма, сколько о смене маршрута теми туристами, которые изначально планировали отдых на полуострове. Теперь они скорректировали направление и поедут на курорты Кубани.

"Поезда идут только до Керчи. Туристы не понимают, как попасть в Крым - бензина нет. Это проблема", - приводит 93.RU слова вице-президента Альянса Туристических Агентств и гендиректора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна.

По его словам, отдыхающие массово отказываются от путевок в Крым в пользу Анапы. На втором месте по популярность у туристов Абхазия, на третьем - Сочи.

Главная причина массового отказа от отдыха в Крыму - проблемы с топливом. Около 76% туристов добирались на полуостров именно на машине, а в нынешней ситуации неизвестно, как доехать, приводится в публикации мнение стратегического аналитика VCP Travel Михаила Абасова.

Дефицит топлива возник и в Анапе

Между тем в Анапе также наблюдается дефицит бензина, рассказал блогер Юрий Озаровский. Сегодня он на своей машине искал место для заправки. "Возле дома есть только ДТ на "Лукойле", но очередь стоит из машин явно не дизельных...", - пишет он.

"Газпром" - есть только дизель. Бензин сказали завтра привезут", - сообщил он в другой публикации в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы с бензином усугубились. "Все люди, которые подъезжали, говорят, что не могут найти в Анапском районе бензина", - рассказал он.

"Для тех, кто ищет топливо, есть на "Роснефти", но большая очередь, - добавил он еще в одном сообщении.

Сообщение о дефиците топлива набрало в его Telegram-канале 166 комментариев.

Часть комментаторов указали, что в случае проблем с бензином в Анапе не готовы ее рассматривать как место для отдыха.

"Мда...похоже моя поездка в Анапу отменяется", - пишет Антон.

"Наша тоже. Очень жаль", - прокомментировал Дмитрий Табачков.

"Мы поездом планировали, билеты куплены, но без топлива я слабо представляю, что будет с такси и вообще с доставками всего в отели", - отметила Марина***.

"Мы вот вчера приехали в Анапу, сложности есть, но с полным баком. А толку то, что теперь сидим в отеле, бережом каждый литр, а хотели поездить в этот раз по окрестностям. Настроение испорчено", - поделилась Анастасия Сурикова.

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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