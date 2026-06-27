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04:29, 27 июня 2026

Жители Анапы назвали факторы влияния на восстановление турпотока

Туристы на пляже в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" https://t.me/makovozovy/43587.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На туристический поток в Анапе влияет не только затянувшаяся отсыпка пляжей привозным песком, но и регулярные воздушные тревоги и проблемы с доступностью топлива.

Как информировал "Кавказский узел", 24 июня в Анапе после очистки и обновления песка был исключен из опасной зоны пляж протяженностью 3,5 километра от санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка".

Продолжающаяся отсыпка части пляжей Анапы создает неудобства для отдыхающих и бизнеса, а восстановлению туристического потока мешают не только последствия экологического кризиса, но и регулярные воздушные тревоги, проблемы с топливом и транспортной доступностью, считают опрошенные 26 июня корреспондентом "Кавказского узла" местные общественные деятели, владельцы гостиниц и участники туристического рынка.

По состоянию на 26 июня 2026 года 72 пляжа уже получили разрешение на открытие, еще восемь проходят экспертизу. Всего очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии и вывезено около 185,3 тысячи тонн загрязненного грунта, информирует РИА "Новости" со ссылкой на итоги заседания комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

"Большая часть пляжей уже открыта, на некоторых еще идут работы, а туристический поток постепенно восстанавливается после провального прошлого года. ⁠<...> От санатория "Рябинушка" до пляжа "Охта" сейчас идут активные работы. Участок между санаториями "Бимлюк" и "Рябинушка" уже восстановлен. Участок, где идут работы, недоступен для купания, но люди могут отдыхать рядом <...> Туристам из отелей рядом с ремонтируемыми участками приходится пользоваться другими, уже открытыми пляжами. Это создает определенные неудобства. Чтобы привлечь гостей, отельеры сдерживают цены и предлагают скидки 10–15%, а некоторые - до 30%", - рассказала председатель ТОС "Маяк" Анапы Елена Лейтан.

Основная причина жалоб - качество привозного песка

По ее словам, отдыхающие и местные жители по-разному оценивают качество привозного песка. "Есть негативные отзывы. Основная причина жалоб - качество привозного песка. Туристы и активисты отмечают, что он сильно отличается от природного анапского песка, содержит глину, которая плохо отстирывается от одежды и затвердевает после дождя. Есть жалобы на заболоченные участки и запах тины, а также на отдельные фрагменты мазута. Но  есть и положительные моменты: некоторые отдыхающие отмечают, что сотрудники стараются, выравнивают песок, а в целом купаться можно", - рассказала она.

По ее мнению, на решение туристов приехать на отдых в Анапу или же воздержаться от поездки, повлияли несколько факторов: "доступность пляжей, цены (которые сейчас сдерживают), общая экологическая ситуация и информационный фон вокруг мазута". "Анапа восстановилась от мазута, но находиться в плену налётов БПЛА", - считает Лейтан.

Частный сектор сейчас в стагнации, людей мало

Владелица мини-гостиницы на Пионерском проспекте Елена Большакова назвала ситуацию с бронированием тяжелой. "Брони отменяли после пожара в Туапсе, затем из-за отсыпки пляжей, теперь - из-за отсутствия бензина. Частный сектор сейчас в стагнации, людей мало. Продавцов больше, чем покупателей, столовые и бары пустые", - сказала предпринимательница.

Она подтвердила, что "работы по отсыпке продолжаются круглосуточно". "Однако привозной песок назвать "песком" вообще сложно. Это строительный песок из карьера в Темрюке - одна глина. На пляже "Тортуга" работы уже завершили, поставили лежаки, навесы, пустили маршрутку, но в целом грязные и необустроенные пляжи, сирены, взрывы, отсутствие бензина и билетов на поезда отпугивают людей", - считает Большакова.

Депутат городского парламента Анапы и лидер движения "Анапа гражданская" Олег Янцен также подтвердил, что жители продолжают критиковать качество привезенного песка. "Песок, мягко говоря, не тот. Там попадаются куски глины. Об этом уже много писали и жители, и общественные деятели на нашем канале", - заявил он.

Янцен также считает, что "на туристический поток влияет совокупность факторов". "Основные причины - полеты беспилотников, остаточный негативный эффект после мазутного кризиса и проблемы с бензином. Все это формирует общий фон", - сказал депутат.

В начале действительно везли очень плохой песок, после возмущения ситуацию как будто исправили

Гражданский активист Илья Гоголинский отметил, что количество жалоб на качество пляжей сократилось. "В начале действительно везли очень плохой песок, после возмущения ситуацию как будто исправили. Сейчас особых жалоб уже не слышно. Может быть, люди просто устали жаловаться. Но отдыхающих на пляжах все равно мало", - рассказал он.

По мнению активиста, перераспределению туристического потока способствует и ситуация в Крыму. "Вероятно, это работает по принципу сообщающихся сосудов", - считает Гоголинский.

Член местного отделения КПРФ Ростислав Щербаков сообщил, что еще около десяти дней назад наблюдал завоз песка на Центральные пляжи прямо во время отдыха туристов. "Песок с глиной, речной, а не морской", - отметил он.

О схожих претензиях рассказала активистка и владелица гостевого дома в районе Сукко Ольга Власова.

"По качеству песка нарекания есть - он с примесью глины. На решение туристов приехать или нет влияет и ситуация со специальной военной операцией: практически ежедневно в Анапе объявляют тревоги по БПЛА и включают сирены. Сейчас прибавилась еще проблема с бензином на трассе М-4", - сказала она.

Некоторые из опрошенных смотрят на ситуацию с восстановлением турпотока с оптимизмом, ожидая "постепенного восстановления", другие же считают, что на курортах Краснодарского края "пора ставить крест".

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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