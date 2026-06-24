Власти Анапы отчитались об открытии 3,5-километрового песчаного пляжа

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В Анапе после очистки и обновления песка исключен из опасной зоны пляж протяженностью 3,5 километра от санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка".

Как информировал "Кавказский узел", 19 июня стало известно, что разрешительные документы для открытия получили 58 пляжей Анапы.

Мэр Анапы Светлана Маслова отчиталась сегодня, что подписала постановление об исключении из опасной зоны пляжа.

"Это песчаный пляж протяженностью 3,5 километра от детского санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка". Здесь завершены работы по отсыпке тела пляжа чистым слоем песка толщиной не менее 50 сантиметров", – написала она в своем телеграм-канале.

Из опасной зоны исключены уже восемь километров анапских песчаных пляжей, а также все галечные. Работы по очистке пляжей продолжаются, сейчас они подходят к финальной стадии на третьем и активно идут на четвертом участке. Также организовано боронование и двукратное просеивание песка на отсыпанных участках, добавила Маслова.

"Кавказский узел" также писал, что ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, отметили они. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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