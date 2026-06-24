×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:11, 24 июня 2026

Власти Анапы отчитались об открытии 3,5-километрового песчаного пляжа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе после очистки и обновления песка исключен из опасной зоны пляж протяженностью 3,5 километра от санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка".

Как информировал "Кавказский узел", 19 июня стало известно, что разрешительные документы для открытия получили 58 пляжей Анапы.

Мэр Анапы Светлана Маслова отчиталась сегодня, что подписала постановление об исключении из опасной зоны пляжа.

"Это песчаный пляж протяженностью 3,5 километра от детского санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка". Здесь завершены работы по отсыпке тела пляжа чистым слоем песка толщиной не менее 50 сантиметров", – написала она в своем телеграм-канале.

Из опасной зоны исключены уже восемь километров анапских песчаных пляжей, а также все галечные. Работы по очистке пляжей продолжаются, сейчас они подходят к финальной стадии на третьем и активно идут на четвертом участке. Также организовано боронование и двукратное просеивание песка на отсыпанных участках, добавила Маслова.

"Кавказский узел" также писал, что ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, отметили они. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Неизвестные разбили фонари в анапской Ореховой роще. Фото: Новости Анапы / Telegram
12:14, 24 июня 2026
Анапчане призвали власти решить проблему с вандализмом в парках
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:16, 24 июня 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9300 военных с юга России
07:17, 24 июня 2026
ЦИК отказал членам избиркомов Кубани в отмене многодневного голосования
03:10, 24 июня 2026
Жительница Сочи приговорена к условному сроку за реабилитацию нацизма
Помещение суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
22:26, 23 июня 2026
Живший на Кубани украинец обвинен в шпионаже и наводке дронов на Туапсе
Персоналии
Гаглоев Алан Эдуардович. Фото http://alangagloev.ru/alan-gagloev-yuzhnoj-osetii-nuzhna-programma-vozrozhdeniya/
11:32, 24 июня 2026
Гаглоев Алан Эдуардович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 24 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
16:51, 23 июня 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Неизвестные разбили фонари в анапской Ореховой роще. Фото: Новости Анапы / Telegram
24 июня 2026, 12:14
Анапчане призвали власти решить проблему с вандализмом в парках

Мужчина в ожидании депортации. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
24 июня 2026, 08:17
Уроженец Чечни депортирован из Литвы

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
24 июня 2026, 03:29
Власти Дагестана оставили без поддержки семью травмированного срочника

Помещение суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
23 июня 2026, 22:26
Живший на Кубани украинец обвинен в шпионаже и наводке дронов на Туапсе

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше