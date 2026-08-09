Реабилитационный центр «Жемчужная» в Анапе оказался под угрозой закрытия

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Центр реабилитации диких животных «Жемчужина» в Витязево, который оказывал помощь пострадавшим от разлива мазута птицам, сообщил, что вынужден срочно искать новый земельный участок, а из-за нехватки денег может закрыться.

Как писал "Кавказский узел", в апреле за неделю с пляжей Анапы в реабилитационный центр на Жемчужной доставлено более 650 испачканных в нефтепродуктах птиц.

Государство никак не помогает Центру реабилитации диких животных "Жемчужная", где содержится более 100 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов близ Анапы. В декабре 2025 года волонтеры центра сообщили, что его долг достиг 1,6 миллиона рублей.

Центр реабилитации диких животных «Жемчужная» в Витязево (Анапа) 9 августа сообщил в соцсетях, что вынужден срочно искать новый земельный участок. Активисты допускают, что из-за нехватки денег на переезд центр может закрыться.



Семейная винодельня «Аратти» после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года бесплатно передала волонтерам два ангара под реабилитационный центр. Но теперь владельцу понадобилось выставить участок на продажу.

"Времени почти не осталось. Нам необходимо найти новое место и успеть перевезти всё, что мы создали за это время. А где взять столько денег?" - пишут представители центра.

В этот частный центр вложены миллионы волонтерских денег, несмотря на то, что сам он находится на территории предназначенной под индивидуальное жилищное строительство, пишет в своем Telegram-канале эколог Евгений Витишко.

"Предложил на первом этапе его использовать один из муниципальных чиновников отвечающий за сельское хозяйство в Анапе - господин Поляков. На самом деле он знал, что рано или поздно и соседи, и сами муниципалы должны с этим реальным волонтерством и предпринимательством - заканчивать. Как закончили, а на самом деле не закончили убирать берег. И решений в этом направлении не много и у государства на спасение жизни животных вообще денег нет. Если перенести все это чуть подальше в села Анапы или Крымского или Темрюкского района, то волонтеров не останется", - указал он.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".