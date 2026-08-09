Обломки беспилотника упали на два предприятия и на частный дом в Краснодарском крае

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Обломки беспилотника упали на два предприятия в Новороссийске и на частный дом в поселке Верхнебаканском.

По данным главы Новороссийска Андрея Кравченко, обломки беспилотника упали на территории двух предприятий в городе, а также частного домовладения в поселке Верхнебаканском сегодня утром.

"В результате падения фрагментов беспилотника произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", – написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Атака беспилотников началась сегодня примерно в 04.00 мск, следует из другой публикации Кравченко в его телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 5 августа обломки дрона повредили дом в анапском селе Супсех, пострадавших не было. 3 августа при атаке дрона на Архипо-Осиповку погибли семь человек, а число пострадавших впоследствии возросло до 58.

Атакам дронов периодически подвергаются нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на Кубани. Так, 8 августа при падении обломков дрона на территорию Ильского НПЗ шесть человек получили ранения, на предприятии возник пожар. 10 июня после атаки беспилотников загорелся Афипский НПЗ.

На фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на Кубани, возник топливный кризис. В Краснодарском крае нехватка топлива привела к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, указали аналитики. При этом массовый перевод автомобилей на газ не позволит преодолеть топливный кризис из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, отметили они.