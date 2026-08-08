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18:00, 8 августа 2026

Пользователи Telegram поинтересовались наличием нефтепродуктов в воде близ Анапы

Лечебный центральный пляж. Скриншот фото Юрия Озаровского от 07.08.26, https://t.me/MoreOz/130362

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ученые не нашли повышенного содержания нефтепродуктов близ Анапы. Пользователи соцсети усомнились, что эти выводы соответствуют действительности, так как на пляжах отмечаются следы мазута.

Как писал "Кавказский узел", анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram. По словам комментаторов, на засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался. Еще одной проблемой анапских пляжей после шторма стало большое количество водорослей. Разрешение на работу от Роспотребнадзора уже получили 105 пляжей Анапы, еще четыре проходят экспертизу.

Ученые не нашли повышенного содержания нефтепродуктов близ Анапы

Благотворительный просветительский фонд "Заповедное посольство" совместно с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ЮО ИО РАН) при поддержке компании JTI Россия завершили первые три этапа комплексного мониторинга прибрежных вод в районе Анапы и заповедника "Утриш". Исследования проводятся в рамках проекта "Живое Черное море" для оценки последствий разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщил экоцентр "Заповедники", создатель фонда "Заповедное посольство".

По выводам ученых, все исследованные параметры воды и донных отложений сейчас соответствуют средним климатическим значениям для северо-восточной части Чёрного моря и не превышают установленных рыбохозяйственных нормативов.

"Учёные отмечают, что по сравнению с декабрём 2025 года в пробах воды, взятых в 2026 году, не обнаружено повышенного содержания нефтепродуктов и фенолов в придонных слоях. Содержание тяжёлых металлов также снизилось: если в прошлом году фиксировались локальные превышения по кобальту, то в этом сезоне все показатели находятся в пределах нормы. Согласно оценкам гидробиологов, планктонные сообщества - важнейший индикатор здоровья моря - демонстрируют стабильность. Видовой состав и численность фито- и зоопланктона не претерпели значительных изменений, что говорит об устойчивости экосистемы и её способности противостоять нагрузкам", - указано в сообщении на сайте экоцентра.

"Сегодня разовых замеров уже недостаточно, чтобы понять, что происходит с морем. На смену приходит системный мониторинг. Только так можно отличить естественные изменения в морской среде от антропогенных воздействий. Прибрежные зоны особенно чувствительны к нагрузке, и без системных наблюдений эту динамику невозможно корректно интерпретировать. Мы видим обнадеживающие цифры: вода и грунты на исследованных станциях соответствуют норме. Однако в Анапе и Витязево еще фиксируются загрязнения. Именно поэтому мы продолжаем наблюдения, чтобы понимать реальную динамику, а не полагаться на разовые замеры", - указала руководитель проекта "Живое Черное море", фонд "Заповедное посольство" Полина Григорьева.

Комментаторы усомнились в выводах ученых

Выводы ученых перепостил в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский, сообщение собрало 10 комментариев.

"Отличная новость, но интересно, куда делось мазутное пятно в несколько километров, а после шторма бывают фрагменты мазута?" — спросила Ольга.

"Такие катастрофы так быстро бесследно не проходят. После шторма видимости мазута нет, потому что нет выбросов больших пятен. Но ступни в пятнах постоянно именно во время шторма. Я вчера просто на берегу взяла в руки песок с ракушкой и в руках потёрла, и вуаля, руки в крапинку. Стала рассматривать ближе содержимое - там же и камушки чёрные, и ракушки, и вот среди них маленькие крапинки и мазута, как пшено, так и не поймёшь сразу, камень это или мазутина, пальцем растираешь, и тогда видно сразу", - ответила Юлия И.

"Остаточные фрагменты на дне неподалёку у берегов будут каждый раз со штормами выбрасываться до тех пор, пока море всё не "выплюнет", - предположила она же в другом комментарии.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Несмотря на проблемы с песком и водорослями на пляжах, Анапа в июле показала наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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