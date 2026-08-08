Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

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Александр Тарасенко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 201 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине не менее 200 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Сержант Александр Тарасенко, житель посёлка Бавуко, убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Хабезского района. Посмертно он награжден медалью Жукова. Сын Тарасенко также участвует в военной операции, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500 Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 201 бойца из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В марте власти Хабезского района сообщали, что на Украине убит Азамат Орзалиев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.