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Кавказский узел

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22:00, 8 августа 2026

Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

Посмертная награда бойца. Скриншот фото администрации Хабезского района от 04.08.26, https://t.me/khabezadmin/37460?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Тарасенко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 201 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине не менее 200 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Сержант Александр Тарасенко, житель посёлка Бавуко, убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Хабезского района. Посмертно он награжден медалью Жукова. Сын Тарасенко также участвует в военной операции, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 201 бойца из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В марте  власти Хабезского района сообщали, что на Украине убит Азамат Орзалиев

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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