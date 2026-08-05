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20:28, 5 августа 2026

Оставлен в силе приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе десятилетний срок и штраф бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову по уголовному делу о даче взятки.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", объявил голодовку, заявив о невыносимых условиях труда. По словам защитника, Арашуков отказался от приема пищи с 1 августа и пьет только воду.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году. Весной 2026 года родственники пожизненно осужденного Рауфа Арашукова весной получили отказ на просьбу о его переводе из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита бывшего сенатора пообещала обжаловать это решение. Также Арашуков требовал от колонии 100 тысяч рублей компенсации за невыдачу продуктов, но суд в конце апреля отказался удовлетворить этот иск. На заседании  выяснилось, что товары, которые не были выданы, отсутствовали в магазине.

О том, что кассационный суд оставил в силе приговор бывшему сенатору сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Трубникова.

Отбывая пожизненное заключение, Рауф Арашуков стал обвиняемым в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере . По версии следствия, бывший сенатор через адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в 3 млн рублей, а всего планировалось передать 6 млн рублей для создания привилегированных условий отбывания наказания в колонии.

Ленинский районный суд Оренбурга 13 января приговорил Рауфа Арашукова к 10 годам колонии и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке, по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в размере 120 млн рублей. 18 марта Оренбургский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил приговор без изменения.

"Кавказский узел" также писал, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

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Автор: "Кавказский узел"

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