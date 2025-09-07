×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:54, 7 сентября 2025

Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО

Рауф Арашуков в колонии. Кадр видеосъемки ФСБ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и не нашла нарушений.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова по делу об убийствах и преступном сообществе. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе.

Рауль (слева) и Рауф Арашуковы. Коллаж Главное о деле Арашуковых

Рауф Арашуков неоднократно подавал заявления, чтобы заключить контракт с Минобороны для отправки в зону военной операции, однако ему каждый раз отказывали, сообщил агентству ТАСС адвокат Арашукова Эльмар Ализаде.

"Он подал первое заявление, еще когда сидел в [московском СИЗО] "Лефортово". После этого он не раз еще предпринимал попытки заключить с Минобороны контракт. Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Однако Арашуков так и не получил согласия на свое участие в СВО", - приводит сегодня слова Ализаде агентство.

Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта

Причиной отказов адвокат считает тяжесть статей, по которым осужден Арашуков, и пожизненный срок. "У него есть судимость по статье 210 УК РФ "Создание преступной группы". Кроме того, он приговорен к пожизненному лишению свободы. Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта с Минобороны", - сказал Эльмар Ализаде.

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование прекращается, заявили ранее правозащитники. По их словам, это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности". "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой. Исключениями являются преступления против режима", - сказал, в частности, правозащитник Максим Ведаправ "Кавказскому узлу".

При этом, например, бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в октябре 2024 года, находясь под арестом, пытался отправиться в зону военной операции, получил отказ. Из полученного адвокатом ответа на просьбу о приостановлении уголовного дела и отправке в зону СВО следовало, что согласование отправки в зону военной операции является правом, а не обязанностью следователя.

Напомним, в октябре 2024 года на странице Рауфа Арашукова в соцсети была опубликована обращенная к Рамзану Кадырову просьба о помощи. Это обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее кавказоведы указали, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:54, 7 сентября 2025
Семь бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
09:55, 7 сентября 2025
Минобороны рапортовало о 37 сбитых беспилотниках в четырех регионах ЮФО
07:56, 7 сентября 2025
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:57, 7 сентября 2025
Пожар произошел на кубанском нефтезаводе после атаки беспилотника
05:58, 7 сентября 2025
Аэропорт Волгограда возобновил работу
01:52, 7 сентября 2025
Ограничена работа волгоградского аэропорта
Все события дня
Новости
Мужчина и сокамерники в ИВС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:57, 5 сентября 2025
Адвокат заявил о пытках и самооговоре уроженца Карачаево-Черкесии
Задержанный в тюрьме. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная ИИ при помощи программы Copilot
15:56, 4 сентября 2025
Адвокаты оценили шансы на наказание силовиков за пытки жителя Карачаево-Черкесии
20:01, 3 сентября 2025
Суд изъял у бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии имущество на 41 млрд рублей
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:16, 21 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В Черкесске людей переселили из одного аварийного жилья в другое
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске. Скриншот фото из Telegram-канала Андрея Кравченко от 06.09.25, https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/12848
06 сентября 2025, 16:14
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске

Девушка в дубайском метро, похожая на Анну Цомартову. Скриншот фото от 30.08.24, https://t.me/ANNATSOMARTOVA22/1078
06 сентября 2025, 15:14
Диана Цомартова отправилась в Дубай на поиски дочери

Нападение на жителя Сабновы. Кадр видео с камер наблюдения, опубликованного в сообществе lifedagestan / Instagram*
05 сентября 2025, 21:09
Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на жителя Сабновы

Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/
05 сентября 2025, 16:47
Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше