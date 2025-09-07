Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и не нашла нарушений.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова по делу об убийствах и преступном сообществе. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе.

Рауф Арашуков неоднократно подавал заявления, чтобы заключить контракт с Минобороны для отправки в зону военной операции, однако ему каждый раз отказывали, сообщил агентству ТАСС адвокат Арашукова Эльмар Ализаде.

"Он подал первое заявление, еще когда сидел в [московском СИЗО] "Лефортово". После этого он не раз еще предпринимал попытки заключить с Минобороны контракт. Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Однако Арашуков так и не получил согласия на свое участие в СВО", - приводит сегодня слова Ализаде агентство.

Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта

Причиной отказов адвокат считает тяжесть статей, по которым осужден Арашуков, и пожизненный срок. "У него есть судимость по статье 210 УК РФ "Создание преступной группы". Кроме того, он приговорен к пожизненному лишению свободы. Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта с Минобороны", - сказал Эльмар Ализаде.

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование прекращается, заявили ранее правозащитники. По их словам, это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности". "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой. Исключениями являются преступления против режима", - сказал, в частности, правозащитник Максим Ведаправ "Кавказскому узлу".

При этом, например, бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в октябре 2024 года, находясь под арестом, пытался отправиться в зону военной операции, получил отказ. Из полученного адвокатом ответа на просьбу о приостановлении уголовного дела и отправке в зону СВО следовало, что согласование отправки в зону военной операции является правом, а не обязанностью следователя.

Напомним, в октябре 2024 года на странице Рауфа Арашукова в соцсети была опубликована обращенная к Рамзану Кадырову просьба о помощи. Это обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее кавказоведы указали, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".