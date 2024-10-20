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00:56, 20 октября 2024

Копайгородскому отказано в отправке в зону СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие отказало защите бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского в ходатайстве об изменении ему меры пресечения и отправке в зону СВО.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение Копайгородского, заявив, что тот проявил себя с положительной стороны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и представлен к награде. 7 октября стало известно, что имущество Копайгородского и его семьи арестовано. 15 октября Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты Копайгородского на арест.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской, сообщило следствие. Защита бывшего мэра подала ходатайство о прекращении уголовного дела и обжаловала в суде постановление о его возбуждении, заявив, что в деле отсутствует само событие преступления.

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому не разрешили отправиться в зону специальной военной операции, пишет 19 октября "Коммерсант".

Ходатайство о приостановлении уголовного дела, изменении меры пресечения и отправке в зону СВО подал адвокат бывшего градоначальника Иван Морозов, но получил отказ, из которого следует, что согласование отправки в зону проведения военной операции является правом, а не обязанностью следователя, информируют "Кубанские новости".

Напомним, по данным источников, Копайгородский направился в зону военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО. Он был задержан в зоне военной операции и этапирован в Москву. Его жена Янина Копайгородская продолжает находиться в зоне СВО.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах не только Алексея Копайгородского, но и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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