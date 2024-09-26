Озвучены версии причин уголовного преследования Копайгородского

26 сентября 2024, 11:14

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Уголовное дело о крупном хищении в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского было заведено после доноса со стороны его бывших подчиненных, рассказал источник. К бывшему мэру могут возникнуть вопросы в связи с криминализацией ритуальных услуг в городе, а также хищениями, связанными с системой МЧС, выдвинули версии журналисты. Копайгородский хорошо показал себя на посту градоначальника, навел порядок с пляжами, но не смог разобраться с проблемой хаотичной застройки, отметили кубанские аналитики. Адвокат бывшего мэра заявил, что с его подзащитным пытаются свести счеты оппоненты.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября суд поместил под стражу на срок до 18 ноября бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате 3,7 миллиона рублей. Копайгородский вину не признал и попросился в зону СВО, рассказал его адвокат. Ранее стало известно, что в доме бывшего мэра были проведены обыски.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

Алексей Копайгородский оканчивал военное училище, является человеком военным и часть его биографии связана с военными людьми. Как мэр Сочи он был уровня выше среднего. Копайгородский привел в городе в порядок пляжи, внедрил информационные системы по линии госуслуг, отметил кубанский журналист Игорь Сизов.

"Не исключено, что вот те большие процессы, которые сейчас идут по следствию по высоким начальникам нашей армии, не исключено, что именно в этом направлении работают следователи, потому что трудно исключать, человек — военная косточка, это ощущается", – привел 25 сентября его слова Bfm.ru.

После сообщений о задержании Копайгородского, в Сочи стали распространяться несколько версий. В последние годы в городе проблемой являются разбирательства, связанные с незаконной приватизацией земельных участков и хаотичность застройки города.

"Приезжаешь в Сочи, сразу же видно, что хаотично застроены многие земельные участки, и это городу Сочи рушит все будущие перспективы. Я много раз сталкивался с темой, когда сегодня какой-нибудь человек построит коттедж по разрешению же властей, а через три-четыре года этот коттедж оказывается посреди того места, где должна проходить скоростная магистраль", – пояснил Сизов.

Еще одна острая проблема Сочи – вывоз мусора. Город стремительно разрастается, но в нем нет нормального мусороперерабатывающего предприятия.

Обе проблемы требуют решения и серьезной работы, и создают условия для развития коррупционных схем. У Копайгородского в этом направлении вероятно могли быть недочеты, считает журналист.

"Ожидаемо", - прокомментировал информацию о следственных действиях в отношении Копайгородского в своем телеграм-канале редактор "ФедералПресс" по регионам ЮФО, СКФО и новым регионам России Андрей Гусий.

По данным источников, Копайгородский направился в зону специальной военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО и спастись от последствий уголовного дела. В зоне СВО Копайгородский в боевых действиях будто бы не участвовал, был там задержан и этапирован в Москву, написал 25 сентября Гусий.

"Однако для того, чтобы освободиться от уголовного преследования, сначала необходимо признать вину по уголовному делу, а затем получить возможность отправиться в зону СВО. "Более того, подписание контракта идет в определенные части, которые, как вы понимаете, не в Луганске, а, скажем аккуратно, ближе к передовой", – отметил он.

По версии издания "ФедералПресс" адержание Алексея Копайгородского может быть связано с делом замначальника МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко, который был задержан 1 августа 2024 года. По данным источников издания, арест связан с контрактами в Сочи, которые заключались, но фактически не исполнялись, а средства выводились через подконтрольные фирмы. Период заключения договоров – во времена правления Алексея Копайгородского. Речь идет о 600 миллионах рублей.

Против Копайгородского показания дали его бывшие подчиненные. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении него, сообщил источник издания "Известия" в правоохранительных органах. По его словам, делом занимается центральный аппарат Следкома.

"Показания были связаны с его возможным личным участием в неких коррупционных схемах. Есть подозрения, что он получал "откаты" от представителей бизнеса, занимающихся ритуальными услугами, строительством, общепитом и другими сверхприбыльными сферами", – привели сегодня "Известия" слова источника.

По версии следствия, бывший мэр Сочи выстроил систему взяток через цепочки посредников, а полученные деньги мог вкладывать в недвижимость. На Копайгородском не числится почти никакого имущества, однако на его родственников оформлена недвижимость, стоимостью не менее 800 миллионов рублей, добавил он.

Если вина Алексея Копайгородского по статье о хищении будет доказана, что ему может грозить до 10 лет заключения, отметил юрист Виталий Ульяненко.

Защита Копайгородского обжалует решение суда об его аресте, сообщил адвокат бывшего мэра Сочи Павел Зайцев. "Генпрокуратура и следственный департамент МВД попытались представить, что Алексей Копайгородский – не участник СВО, хотя задержали его в воинской части Минобороны. Более того, Минобороны предоставило сведения, что он входит в состав конкретной воинской части", – привели слова защитника "Известия".

Другой адвокат Копайгородского Константин Трапаидзе заявил, что посредством уголовного преследования оппоненты бывшего мэра пытаются свести с ним счеты.

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