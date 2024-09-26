26 сентября 2024, 07:36

Копайгородский арестован по делу о растрате

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Суд поместил под стражу на срок до 18 ноября бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате 3,7 миллиона рублей. Копайгородский вину не признал и попросился в зону СВО, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября источники сообщили, что силовики провели обыски в домах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского на срок до 18 ноября, он обвинен в особо крупной растрате, сообщил 25 сентября ТАСС.

Адвокат Копайгородского отметил, что его подзащитный не признал свою вину. Он рассказал, что бывший мэр Сочи попросил направить его в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. "Жена моего подзащитного сейчас также находится в зоне СВО и помогает военнослужащим армии РФ решать боевые задачи", – сказал адвокат.

По его словам, Копайгородский обвинен в растрате более 3,7 миллиона рублей. По версии следствия, бывший мэр Сочи присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб.

Напомним, ранее источники сообщили, что Копайгородский находился в зоне СВО, когда в отношении него начались следственные действия.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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