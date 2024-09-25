Источники сообщили об обысках у бывшего мэра Сочи

25 сентября 2024, 12:11

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Силовики проводят обыски в домах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его заместителя, а также у действующего главы Хостинского района, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", два чиновника мэрии Сочи и бывший советник мэра Родион Пищур задержаны по подозрению в вымогательстве и получении взяток за предоставление мест для захоронения, сообщило 1 августа следствие.

По версии следствия, осенью 2023 года общественный советник главы Сочи создал группу, в которую вошли начальник отдела мэрии по организации похоронного дела, его подчиненный, а также директор и бухгалтер ритуального агентства, работник муниципальной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель. Они создали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только за незаконное вознаграждение, и вымогали взятки в размере от 200 тысяч до трех миллионов рублей, заявили следователи.

Силовики проводят обыски у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего вице-мэра Олега Бурлева, сообщает сегодня со ссылкой на источник в силовых структурах РИА "Новости".

Осведомленные источники также сообщили, что в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который отправился "добровольцем на СВО", проводятся следственные действия, пишет агентство.

О том, что обыски проводятся в домах Бурлёва и Копайгородского и в администрации Хостинского района, сообщает сегодня также анонимный телеграм-канал Mash. Обыски связаны с делом Романа Пищура, предположили авторы публикации.

Администрация Сочи, по состоянию на 12.05 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о каких-либо следственных действиях.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

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