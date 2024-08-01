Задержание чиновников. Скриншот видео СК РФ https://t.me/kubansledcom/4223

01 августа 2024, 15:39

Сочинские чиновники задержаны по делу о вымогательстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два чиновника департамента администрации Сочи и бывший общественный советник главы города задержаны по подозрению в вымогательстве и  получении взяток до трех миллионов рублей за предоставление мест для захоронения, сообщило следствие.

Уголовное дело по статье о получении крупной взятки организованной группой при помощи вымогательства (часть 5 статьи 290 УК РФ) расследуется в Сочи против  бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и других шести человек. Бывший советник, начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный задержаны, сообщило сегодня управление Следкома России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, осенью 2023 года на тот момент действующий общественный советник главы города Сочи создал организованную группу, в которую вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный, а также генеральный директор и бухгалтер ритуального агентства, работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывавший услуги в данной сфере. Участники группы создали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только при передаче им  незаконного вознаграждения и вымогали взятки в размере от 200 тысяч до трех миллионов рублей. 

К сообщению  в Telegram-канале видео приложено видео, на котором задержанных допрашивают, сажают в автомобиль, ведут по коридорам. Лица силовиков и подозреваемых на видео размыты. 

По информации издания Sochi1, задержанный бывший советник главы города - Родион Пищур, который уволился после отставки мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

Исполняющий обязанности главы Сочи Андрей Прошунин единогласно избран депутатами горсобрания на этот пост.

Как писал "Кавказский узел", с 29 мая по 18 июня в горсобрании Сочи проходил прием документов от кандидатов на должность мэра, которая освободилась после отставки Алексея Копайгородского. Конкурс будет формальным, мэром станет назначенный властями чиновник, предположили горожане. К 25 июня комиссия приняла документы от 14 кандидатов на пост мэра Сочи, в том числе трех женщин, однако их данные остались закрытой информацией. При подаче документов требовалось подписать декларацию о неразглашении, сообщил один из кандидатов. 3 июля конкурсная комиссия, отобравшая трех кандидатов в мэры Сочи, решила не разглашать имена претендентов. 19 июля Прошунин был избран главой города.

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Примечание:

"Сочинские власти отчитались о росте турпотока", "Бывший заммэра Сочи Юрин лишен недвижимости на 192 млн рублей", "Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от потопа".

Автор: "Кавказский узел"

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