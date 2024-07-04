Три кандидата на пост мэра Сочи отобраны для тайного голосования

04 июля 2024, 03:46

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Конкурсная комиссия, отобравшая трех из 14 кандидатов в мэры Сочи, решила не разглашать имена претендентов на должность вплоть до назначения нового главы города. Горсобрание Сочи состоит из жителей других регионов и новым мэром также будет избран приезжий, возмущаются горожане.

Как писал "Кавказский узел", с 29 мая по 18 июня в горсобрании Сочи проходил прием документов от кандидатов на должность мэра, которая освободилась после отставки Алексея Копайгородского. Конкурс будет формальным, мэром станет назначенный властями чиновник, предположили горожане. К 25 июня комиссия приняла документы от 14 кандидатов на пост мэра Сочи, в том числе трех женщин, однако их данные остались закрытой информацией. При подаче документов требовалось подписать документ о неразглашении, сообщил один из кандидатов. Имя нового главы города сочинцы узнают только 5 июля, когда он уже будет избран тайным голосованием, сообщила зампред горсобрания Сочи.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

Конкурсная комиссия под председательством Виктора Филонова 3 июля обнародовала информацию о том, что из 14 кандидатов, подавших заявления на пост мэра, отобраны три человека, чьи имена по-прежнему не разглашаются. Кандидатуры переданы на тайное голосование депутатам горсобрания Сочи, которые вскоре объявят имя выбранного ими большинством голосов нового мэра, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Горожане, не зная имен кандидатов, предполагают, что мэром Сочи может стать человек из другого региона. Они отмечают, что практически все депутаты горсобрания Сочи, которым доверено выбирать мэра, не являются местными жителями.

«Это опасно для курорта, потому что не местный мэр не знает природных особенностей города. Этим обусловлена варварская и опасная застройка в руслах горных рек и у кромки моря. Неместный мэр не заинтересован в защите прав и интересов местного населения: наоборот, как показала практика последних лет идет массовый отъем у местных земельных участков и недвижимости под видом «наведения порядка» и передачи земель в пользу состоятельных или приближенных к ним приезжих», - заявила корреспонденту “Кавказского узла” местная жительница Тамара Иванова.

85-летняя пенсионерка Надежда Григоренко, которая всю жизнь проработала в ПАТП №3, живет в предоставленном предприятии общежитием. В 1990-х годах она была в начале очереди на получение благоустроенной отдельной квартиры, но с распадом СССР предприятие прекратило существование и очередь упразднили. Сейчас общежитие на Пластунской, 181, где Григоренко живет с момента постройки, находится в аварийном состоянии и опасно для жильцов.

«Живу на пятом этаже, ни подняться, ни спуститься не могу. Соседи, когда могут, помогают купить продукты», - пожаловалась корреспонденту “Кавказского узла” Надежда Григоренко. По ее словам, пришлые мэры, возглавлявшие Сочи после развала СССР, демонстрировали потребительское отношение к горожанам.

«И у них у всех все отлично с жильем в Сочи. Они его получают сразу, без всяких заслуг здесь, при этом имеют жилье и там откуда едут. Зато такие как я, сочинцы, - до конца жизни не могут получить то что заработали по праву. Наше общежитие скоро завалится или сгорит, и таких домов полно…а им хоть бы что. И для чего нам такие мэры?», - посетовала пенсионерка.

Председатель конкурсной комиссии Виктор Филонов заявил корреспонденту КУ, что не может обнародовать имена зарегистрированных кандидатов. «По результатам первого этапа к участию в конкурсе было допущено четыре кандидата на должность главы города. Остальным 10 претендентам отказали в допуске по причине неполноты и недостоверности сведений в представленных документах», - сообщил он.

На втором этапе состоялось собеседование с четырьмя участниками конкурса, на котором кандидаты представили программы развития Сочи и ответили на вопросы членов комиссии. По итогам голосования членами конкурсной комиссии принято решение о регистрации трех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города-курорта.

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