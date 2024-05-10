Жильцы общежития в Сочи назвали состояние дома опасным для жизни

10 мая 2024, 19:14

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Общежитие автобусного парка по улице Пластунская в Сочи после банкротства предприятия в 2006 году ни разу не ремонтировалось, в доме более 10 лет нет отопления, проблемы со светом, а первые этажи подтапливаются водой. Власти 15 лет не реагируют на обращения с требованием провести капитальный ремонт, рассказали жильцы.

Сообщение о состоянии дома поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "Дом, в котором я проживаю 36 лет, ни разу не делали ремонт. Дом рушится, на все мои жалобы нет ответ. Помогите", - написала автор сообщения Загират Борисенко. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Загират Борисенко рассказала корреспонденту что живет в этом доме с его постройки, в комнате № 509. Дом был построен как общежитие для сотрудников ПАТП № 3 - автобусного парка, предприятие обанкротилось в 2006 году, а ведомственный дом брошен на произвол судьбы с людьми. По словам Загират в доме проживают порядка ста семей или около 400 человек, среди которых старики и дети.

В этом общежитии родились сын, дочь и внук. Все они живут в комнате площадью 12 квадратных метров, однако жалуется Загират на состояние дома, угрожающее жизням жильцов. "Дом после того как распался ПАТП № 3, в ужасном состоянии. К местным чиновникам я и другие обращалась не раз, но результат нулевой. Проблемы начались в 2009-2010 годах. Тогда мы стали писать письма и бить тревогу. Подвал затоплен лет 10 уже. На первом этаже стоит электрический щит, а там полно воды. Когда идут даже легкие дожди все нечистоты из затопленного подвала поднимаются и топят вход в дом и весь первый этаж. Вонь стоит такая, что пожилые люди падают в обморок. В доме взорвался электрический щит взорвался, мы вызвали аварийную службу и нам подключили кабель временного пользования- половина силового кабеля на земле, а половину на ветки деревьев повесили, лет шесть уже в таком виде находится. На просьбы привести кабель в порядок не реагируют. А ведь ребенок или взрослый если вдруг дотронутся - это смерть на месте. Но никого кроме нас это не волнует", - возмутилась она.

В доме нет и отопления. "Лет десять живем без отопления, трубы все пришли в негодность, везде все протекает, по ночам слышно, как стены трещат, потому что вода из подвала подмывает несущие конструкции и фундамент. Дом находится в реально опасном состоянии. За время моего проживания ни какого ремонта не производилось, ни капитального, ни косметического", - рассказала Борисенко.

Председатель домового комитета и старожилом этого дома Татьяна Кучура, которая также являлась сотрудницей ПАТП № 3, полностью подтвердила жалобы жильцов и отсутствие реакции властей на жалобы. "Жильцы уже 15-й год пишут жалобы от себя, я пишу коллективные жалобы от всех жильцов, собираю под каждой жалобой подписи. Коллективные жалобы ежегодно с 2010 года направляем в разные инстанции, в частности, в администрацию города, которая имеет порядка 50% муниципальных квартир в нашем доме. Но ответ одни отписки. Остальные 50% администрация передала в собственность жильцов, сделав своим постановлением из общежития дом. Чиновники отдали в собственность бывшим сотрудникам ПАТП 3 фактически руины. Но тогда люди не понимали в законодательстве и делали все что им говорили, хотя в законе прописано что жилье в таком состоянии отдавать в собственность нельзя", - рассказала она..

Чиновники мэрии, по ее словам, игнорируют все обращения. "Они считают, что собственники должны сами содержать свое имущество. Но как мы можем содержать эти руины и еще оплачивая фиктивным управляющим компаниям, которые назначает мэрия, огромные суммы за неоказываемые услуги?" - отметила председатель домового комитета.

Она так же отмечает, что жильцы обращались не только в администрацию города. "Мы писали в прокуратуру начиная от районной и заканчивая генеральной в ответ пересылка наших заявлений сверху донизу, а оттуда пересылка в мэрию, на которую мы жалуемся . По той же схеме действуют и сотрудники жилищной инспекции и министерства ЖКХ", - добавила Кучура.

Так в одном из ответов на коллективное заявление жильцов начальник отдела правового обеспечения жилинспекции Краснодарского края В. Паков в 2020 году направил очередное обращение жильцов дома № 129 по улице Пластунская в Сочи в мэрию. "Предлагаю в рамках представленных Законом полномочий провести проверку доводов заявителя, а в случае выявления нарушений принять соответствующие меры. О результатах рассмотрения обращения прошу в установленном порядке направить ответ заявителю", - написал чиновник (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Управляющие компании, которые нам назначает та же мэрия без нашего участия, берут за обслуживание по 30 рублей за квадратный метр жилья, но мы их даже не разу не видели. И так происходит смена каждые три года. К примеру, компания которая собирала с нас деньги с 2019 по 2023 годы, УК «Твой дом ГСК», во главе с Николаем Матвеевым территориально находится в Анапе. А новая компания, УК «Элит Групп Сочи» с генеральным директором Викторией Сычевой, нам неизвестно, где находится в Сочи", - рассказала председатель домового комитета. Она предоставила в распоряжение "Кавказского узла" 15-летнюю переписку жильцов с чиновниками разных структур и фотографии опасного для жизни состояния дома.

На части территории бывшего ПАТП 3 и части территории их дома в 2017 году чиновники во главе с бывшим мэром Анатолием Пахомовым (глава Сочи с 2009 по 2019 год - прим. "Кавказского узла") разрешили построить 26-этажный жилищный комплекс под названием «ЖК 123» в водоохранной зоне реки Сочи, как раз напротив водозабора, отметила Кучур. "Данный жилищный кодекс фактически разрушил и продолжает разрушать наш дом который находится от него в 50 метрах. Весь наш дом трясся и разваливался когда вбивали сваи. Это было похоже на землетрясение. Люди не могли спать несколько лет. Это было реальное издевательство. Застройщики с согласия водоканала вывели канализацию к нам во двор или подсоединились к нам и теперь нас топит каждый дождь и жильцы этого огромного ЖК, проходя мимо нашего, дома еще удивляются что от «нас воняет». То же самое с электроэнергией", - рассказала Кучур.

Председатель домового комитета не знает признан ли их дом аварийным потому что никто их об этом не оповещал. "Мы хотим капитальный ремонт и отвественную компанию для содержания дома", - подчеркнула она.

На сайте общественного проекта МинЖКХ, в котором аккумулируются данные из открытых источников, указано, что дом 129 по улице Пластунская находится в «исправном состоянии», а капремонт ему назначен на 2040 год.

Жильцы высказали предположение что до 2040 года их дом «точно не доживет». "Это какая то западня. Мы не видим никакого выхода из этой страшной ситуации", - говорит Загират Борисенко.

Адвокат Сергей Костюк поясняет, что в период развала СССР в Сочи, как и в других городах, было много ведомственных общежитий на балансе предприятий. После зачастую умышленных банкротств предприятий и продажи их имущества и территорий за копейки, общежития без обслуживания быстро приходили в негодность. Мэрия Сочи в 2005-2006 годах издала постановления о принятии этих общежитий на свой баланс в свою собственность. По закону данные общежития должны были быть отремонтированы и приведены в порядок, на что должны были выделяться средства из бюджета или от продажи тех предприятий на балансе которых они стояли. "Но этого не было сделано. Администрация в лице чиновников квартирной-правовой службы и руководства города передавали людям жилые площади в фактически аварийных общежитиях. Становясь собственниками неликвидного жилья, люди становились его же заложниками и естественно они не могли за свой счет ремонтировать эти дома, потому что это дорого. Однако, являясь собственниками части муниципальных квартир администрация так же и сама не выполняет свои обязанности собственника и ремонтов не проводит, хотя обязана использовать на содержание своих помещений бюджетные средства и средства жильцов, которым она сдает эти квартиры в найм. У жильцов данного общежития ситуация фактически тупиковая. По закону чиновники обязаны сделать капитальный ремонт в этом доме, который не провели, принимая этот дом на свой баланс от ПАТП 3 в 2005 году. Понятно, что до 2040 года этот дом не дотянет", - считает адвокат.

Он предлагает жильцам обратиться с заявлением в мэрию на предмет проведения комиссии с участием жильцов и издания Постановления о ситуации ЧС в этом доме с целью проведения капитального ремонта в срочном порядке либо признания дома аварийным и грозящим жизни проживающих в нем людей и предоставлением другого благоустроенного жилья в той же месте проживания. Адвокат напомнил, что собственники приватизированных квартир в случае признания их аварийными имеют право на получение только равноценной по метражу площади не зависимо от количества проживающих. Те же кто имеет квартиры в социальном найме имеют право согласно решению ГСС Сочи на 18 кв. метров на человека, если это семья и одна квартира и 33 кв. м. если это одиноко проживающий человек», -пояснил адвокат Сергей Костюк.

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