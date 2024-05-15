Мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку

15 мая 2024, 13:15

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Депутаты Городского собрания Сочи сегодня приняли отставку мэра Алексея Копайгородского, возглавлявшего город-курорт с 2019 года.



О планах уйти в отставку Копайгородский заявил 14 мая, тогда же он подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

До перехода на работу в администрацию Сочи Копайгородский являлся заместителем губернатора Краснодарского края. Копайгородский – уроженец Краснодара. В его послужном списке работа вице-мэром Краснодара, руководителем департамента внутренней политики краевой администрации, вице-губернатором Кубани по внутренней политике, говорится в биографической справке об Алексее Копайгородском, подготовленной "Кавказским узлом".

"Перехожу на новое место работы. Глава региона Вениамин Иванович Кондратьев поддержал моё решение", - написал он в своем телеграм-канале, не указав новой должности.

Сегодня на внеочередной сессии сочинское Горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об уходе. В работе сессии ГС приняли участие 44 депутата, на повестке дня был только вопрос об отставке Копайгородского, передает ТАСС.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. Он был избран депутатами горсобрания Сочи 10 сентября 2019 года единогласно. За день до этого он был назначен исполняющим обязанности главы Сочи. Копайгородский победил в конкурсе, на который свои заявки успели подать 18 человек. При этом опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы посчитали конкурс формальным и возмутились, что пост главы занял иногородний. В декабре 2020 года депутаты городского собрания единогласно переизбрали Копайгородского главой Сочи.