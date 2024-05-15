Алексей Копайгородский. Фото: страница ВКонтакте Жесть Краснодара и Края https://vk.com/wall-86647901_2231206

15 мая 2024, 13:15

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты Городского собрания Сочи сегодня приняли отставку мэра Алексея Копайгородского, возглавлявшего город-курорт с 2019 года.

О планах уйти в отставку Копайгородский заявил 14 мая, тогда же он подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

До перехода на работу в администрацию Сочи Копайгородский являлся заместителем губернатора Краснодарского края. Копайгородский – уроженец Краснодара. В его послужном списке работа вице-мэром Краснодара, руководителем департамента внутренней политики краевой администрации, вице-губернатором Кубани по внутренней политике, говорится в биографической справке об Алексее Копайгородском, подготовленной "Кавказским узлом".

"Перехожу на новое место работы. Глава региона Вениамин Иванович Кондратьев поддержал моё решение", - написал он в своем телеграм-канале, не указав новой должности.

Сегодня на внеочередной сессии сочинское Горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об уходе. В работе сессии ГС приняли участие 44 депутата, на повестке дня был только вопрос об отставке Копайгородского, передает ТАСС.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. Он был избран депутатами горсобрания Сочи 10 сентября 2019 года единогласно. За день до этого он был назначен исполняющим обязанности главы Сочи. Копайгородский победил в конкурсе, на который свои заявки успели подать 18 человек. При этом опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы посчитали конкурс формальным и возмутились, что пост главы занял иногородний. В декабре 2020 года депутаты городского собрания единогласно переизбрали Копайгородского главой Сочи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сочинские власти отчитались о росте турпотока", "Бывший заммэра Сочи Юрин лишен недвижимости на 192 млн рублей", "Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от потопа".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 мая 2024, 14:51

15 мая 2024, 14:30

15 мая 2024, 13:50

  • 12 человек задержаны на акциях протеста в Ереване

    На акциях протеста в Ереване задержаны 12 человек, которые не подчинились силовикам, заявила полиция Армении. Среди задержанных оказался и активист Ашот Петросян, который не участвовал в протестах, сообщили в "Национально-демократическом полюсе".

15 мая 2024, 12:53

15 мая 2024, 12:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи