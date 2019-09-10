Сочинцы посчитали формальным конкурс на должность мэра

10 сентября 2019, 21:52

Конкурс на должность мэра был формальным, большинство претендентов отсеяли в первом туре из-за ошибок в документах, рассказал участник конкурса, член КПРФ Вячеслав Кирсанов. В том, что исполняющий обязанности мэра Сочи Алексей Копайгородский возглавит город, сомнений не было, отметили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского на должность главы города.

8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города. Прием документов от претендентов на пост сочинского сити-менеджера велся с 30 июля по 29 августа. Свои кандидатуры успели заявить 18 человек, в том числе четыре женщины, сообщили в администрации города. Действующий мэр Анатолий Пахомов сообщил, что он решил не переизбираться на третий срок. 9 сентября сроки его полномочий истекли и исполняющим обязанности главы Сочи был назначен заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы возмутились, что этот пост занял иногородний.

По итогам голосования конкусрной комиссии, на должность мэра 10 сентября из числа претендентов были отобраны кандидатуры Андрей Донченко и Алексей Копайгородский, говорится в сообщении на сайте городского собрания Сочи.

Всего для участия в конкурсе 18 кандидатов представили документы на должность главы города, отмечается в сообщении. По результатам первого этапа конкурса к участию в конкурсе было допущено четыре кандидата, 14 кандидатам отказали "по причине неполноты и недостоверности сведений в представленных документах", говорится в сообщении. Вторым этапом конкурса было собеседование с участниками конкурса, в нем приняли участие три кандидата, один не явился. Кандидаты представили членам комиссии свои программы развития города Сочи и ответили на вопросы.

"6 сентября мне позвонила девушка и представилась, что она из конкурсной комиссии. Она мне сообщила, что я должен прийти на конкурс, который состоится в 11.00 мск в здании городского собрания Сочи на Курортном проспекте 10 сентября", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в мэры, член КПРФ Вячеслав Кирсанов. По его словам, он пришел на полчаса раньше, одним из первых. Затем подошли остальные конкурсанты - всего их оказалось 15 человек. По словам Кирсанова, по ранее объявленным условиям конкурса кандидатам должны были дать номера, но в результате их стали вызывать по фамилиям.

"Среди участников конкурса были люди незнакомые. Некоторые пришли очень просто одетые. Один был с рюкзаком, другой был в джинсах", - рассказал он. Кандидаты разговорились друг с другом, некоторые из них сказали, что решили поучаствовать в конкурсе, так как считают, что город-курорт теряет свой облик из-за хаотичной застройки, и хотят прекратить ее, отметил Кирсанов.

"В конце концов я... зашел. Мне сразу сказали, что в моих документах финансовые ошибки, и я, как и остальные, даже не был допущен к участию во втором туре", - сказал он. "Все это было сделано формально... его результаты (конкурса) известны были заранее», - считает Кирсанов.

Представитель партии КПРФ Сергей Берносовский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на конкурс поддержать однопартийца Кирсанова. "Меня не пропустили на входе охранники. Встретила нас на пороге здания городского собрания Сочи председатель избиркома Сочи Валентина Ткачева, она сказала, что можно проходить только конкурсантам", - сказал он. По его словам, Кирсанов прошел, а он остался наблюдать на улице. "Я простоял с 10.30 мск до 15.00 мск. Зашли и вышли две женщины и 13 мужчин", - рассказал он. По его словам, Копайгородского среди них он не видел. "Комиссия фактически была, только для проформы», - констатировал Берносовский.

Опрошенные на улице корреспондентом "Кавказского узла" сочинцы сказали, что не знают ни одного из отобранных комиссией кандидатов.

«Мы никого из кандидатов не знаем. Они сами по себе. Мы сами по себе», - сказала 25-летняя студентка Виктория Симонова.

«Все уже знают, что будет Копайгороский. Он назначен, а не выбран», - сказала 47-летняя медсестра Валентина Харченко.