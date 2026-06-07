Анапский блогер оштрафован за съемку колонны бензовозов в Крыму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики оштрафовали на крупную сумму блогера из Анапы Андрея Маковозова за то, что он снял видео на фоне стоящей вдоль дороги в Крыму колонны бензовозов и опубликовал его в соцсетях.

Маковозов поехал в Крым, чтобы популяризировать местные курорты.

Там он записал видео на фоне колонны бензовозов, стоявших вдоль дороги. При этом в Крыму сейчас действует запрет на подобную фото- и видеосъемку, пишет 6 июня "Утренний Юг".

Видеоролик Маковозов опубликовал в соцсетях, чем привлек внимание не только пользователей, но и правоохранителей. Его задержали, назначили ему административный штраф и отпустили после дачи показаний. По словам самого блогера, во время съемки у него не было никакого злого умысла. Сумму штрафа он не назвал, указав лишь, что он "большой". Никаких претензий, добавил Маковозов, со стороны следственных органов Крыма и Краснодарского края к нему больше нет.

В Крыму с 4 июня официально запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов и публиковать информацию про их перемещения. Власти Крыма на своем официальном канале в мессенджере Макс сообщили, что "съемка и распространение изображений являются содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность". Запрещено не только выкладывать фотографии или видео в сеть или обменивать ими в закрытых чатах, но и пересылать материалы знакомым и друзьям, сообщает "Российская газета".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.