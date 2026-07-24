×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:47, 24 июля 2026

Житель Анапы обвинен в государственной измене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина в течение двух дней передавал украинским спецслужбам данные об уровне сигналов сотовой связи в Анапе, утверждает прокуратура. 

Суд в Краснодаре рассмотрит дело 46-летнего жителя Анапы, обвиненного в государственной измене (статья 275 УК России). Обвинение, предъявленное мужчине на основании материалов ФСБ, предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, с 21 по 23 января 2026 года житель Анапы по заданию Службы безопасности Украины собрал “технические сведения об уровне сигналов сотовой связи” и покрытия  мобильного интернета в городе-курорте. Эти данные были переданы СБУ “для использования против безопасности Российской Федерации”, заявила прокуратура Краснодарского края 23 июня. 

Жители юга России, в том числе Краснодарского края, с осени 2025 года замечали регулярные отключения мобильного интернета. Власти объясняли их мерами безопасности по защите от украинских дронов. "Просто отключали. Никакого интернета не было, и толком связи нет. И сейчас такое происходит. Рядом со станицей несколько нефтеперекачивающих или каких там заводов, и поэтому часто глушат связь вообще, и соответственно ничего и не работает", - рассказала “Кавказскому узлу” в марте жительница одной из кубанских станиц.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, отмечается в публикации ведомственного Telegram-канала. Имена обвиняемых в госизмене в картотеке этого суда скрыты. 

В публикации прокуратуры нет данных о роде занятий обвиняемого, но его возраст приблизительно соответствует возрасту электромонтера лифтов из Анапы Максима Овчинникова, задержанного, по словам матери, еще в январе, - он родился в 1980 году. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 Краснодара.

ФСБ только 4 июля отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб; на опубликованном оперативном видео знакомый опознал Овчинникова по телосложению, голосу, одежде и кожаной сумке. В сообщении чекистов утверждалось, что задержанный собирал для украинских спецслужб данные о военных объектах и предприятиях топливно-энергетического комплекса, но в сообщении прокуратуры такие объекты не упоминаются. 

Как рассказывала мать Овчинникова, мужчина был задержан 27 января. При задержании он был избит, "скорая помощь" увезла его в городскую больницу Анапы с подозрением на разрыв селезенки. В больнице силовики не отходили в больнице от Овчинникова и не допускали к нему ближайших родственников, а впоследствии мужчина подвергся так называемым "карусельным арестам". 

"Карусельными арестами" называют ряд последовательных административных наказаний, который обычно предшествует возбуждению уголовного дела. Такие аресты по административным статьям дают силовикам время для давления на человека, лишенного таким образом свободы, позволяя сфабриковать материалы для уголовного преследования. Так, в 2023 году этой практике подвергли жителя Анапы Дмитрия Полунина: в течение полугода его десять раз арестовывали за критику спецоперации на Украине, хулиганство и неподчинение полиции, а затем возбудили в отношении него дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией. Летом 2024 года Полунину вынесли приговор, который засекретили

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Заправка бензина в канистру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:52, 23 июля 2026
Объявление мэрии Краснодара о штрафах за хранение бензина в гаражах вызвало иронию в соцсети
Сокращение очередей на заправке в Анапе. 23 июля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/MoreOz/129404
15:52, 23 июля 2026
Анапские блогеры сообщили о сокращении очередей на заправках
Евгений Бурсаниди. Скриншот публикации на личной странице "ВКонтакте".
05:58, 23 июля 2026
Сочинский активист Бурсаниди объяснил отказ от обжалования приговора
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:03, 23 июля 2026
Выросло число жертв атаки беспилотников на Кубань
Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:04, 23 июля 2026
Инженер из Краснодара осужден по делу о госизмене
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Кенан Исмаил. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=1224260932744052&set=a.416215033548650 (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
23 июля 2026, 21:51
Азербайджанский активист Кенан Исмаил арестован на 30 суток

Подтопленная улица в селе Адильотар. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 июля 2026, 18:52
Жители Адильотара сочли недостаточными выплаты за утрату имущества

Кенан Зейналов во время задержания в октябре 2023 года. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/10/free/Social/ru/9507.htm
23 июля 2026, 16:52
Прокурор потребовал 10 лет заключения для азербайджанского оппозиционера

Акция протеста сотрудников ТЦ Царукяна "Ариндж Молл". 23 июля 2026 г. Фото: https://armeniatoday.am/society-ru/1105872/
23 июля 2026, 12:52
Сотрудники ТЦ Царукяна "Ариндж Молл" потребовали от силовиков не мешать работе

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше