Житель Анапы обвинен в государственной измене

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Мужчина в течение двух дней передавал украинским спецслужбам данные об уровне сигналов сотовой связи в Анапе, утверждает прокуратура.

Суд в Краснодаре рассмотрит дело 46-летнего жителя Анапы, обвиненного в государственной измене (статья 275 УК России). Обвинение, предъявленное мужчине на основании материалов ФСБ, предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, с 21 по 23 января 2026 года житель Анапы по заданию Службы безопасности Украины собрал “технические сведения об уровне сигналов сотовой связи” и покрытия мобильного интернета в городе-курорте. Эти данные были переданы СБУ “для использования против безопасности Российской Федерации”, заявила прокуратура Краснодарского края 23 июня.

Жители юга России, в том числе Краснодарского края, с осени 2025 года замечали регулярные отключения мобильного интернета. Власти объясняли их мерами безопасности по защите от украинских дронов. "Просто отключали. Никакого интернета не было, и толком связи нет. И сейчас такое происходит. Рядом со станицей несколько нефтеперекачивающих или каких там заводов, и поэтому часто глушат связь вообще, и соответственно ничего и не работает", - рассказала “Кавказскому узлу” в марте жительница одной из кубанских станиц.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, отмечается в публикации ведомственного Telegram-канала. Имена обвиняемых в госизмене в картотеке этого суда скрыты.

В публикации прокуратуры нет данных о роде занятий обвиняемого, но его возраст приблизительно соответствует возрасту электромонтера лифтов из Анапы Максима Овчинникова, задержанного, по словам матери, еще в январе, - он родился в 1980 году. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 Краснодара.

ФСБ только 4 июля отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб; на опубликованном оперативном видео знакомый опознал Овчинникова по телосложению, голосу, одежде и кожаной сумке. В сообщении чекистов утверждалось, что задержанный собирал для украинских спецслужб данные о военных объектах и предприятиях топливно-энергетического комплекса, но в сообщении прокуратуры такие объекты не упоминаются.

Как рассказывала мать Овчинникова, мужчина был задержан 27 января. При задержании он был избит, "скорая помощь" увезла его в городскую больницу Анапы с подозрением на разрыв селезенки. В больнице силовики не отходили в больнице от Овчинникова и не допускали к нему ближайших родственников, а впоследствии мужчина подвергся так называемым "карусельным арестам".

"Карусельными арестами" называют ряд последовательных административных наказаний, который обычно предшествует возбуждению уголовного дела. Такие аресты по административным статьям дают силовикам время для давления на человека, лишенного таким образом свободы, позволяя сфабриковать материалы для уголовного преследования. Так, в 2023 году этой практике подвергли жителя Анапы Дмитрия Полунина: в течение полугода его десять раз арестовывали за критику спецоперации на Украине, хулиганство и неподчинение полиции, а затем возбудили в отношении него дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией. Летом 2024 года Полунину вынесли приговор, который засекретили.