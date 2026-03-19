Жители ЮФО назвали проблемным доступ к приложениям из "белого списка"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время отключений мобильного интернета сайты и приложения, к которым разрешен доступ, работают далеко не везде, что на фоне проблем и с мобильной связью приводит к существенным проблемам, рассказали жители юга России.

Как писал "Кавказский узел", Telegram зачастую использовался для рабочих контактов, и уже имеющиеся ограничения вызвали сложности в работе, а доступные способы обхода ограничений не всегда помогают, рассказали жители Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Калмыкии. Часть из них выразила готовность перейти на отечественные мессенджеры, другие заявили, что будут продолжать пользоваться Telegram.

В октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram. Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство. Активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки.

"Кавказский узел" опросил 12 жителей из шести регионов ЮФО (Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Калмыкия, Адыгея и Краснодарский край), чтобы выяснить, как на них повлияло замедление мобильного интернета. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Качество интернета с приложениями из "белого списка" вызвало нарекания волгоградцев

Сотрудник одного из волгоградских музеев, представившийся Андреем, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что проблемы с мобильным Интернетом в Волгоградской области есть.

"Например, WhatsApp* практически не работает, Telegram обещают в конце марта отключить. Почти все пользуются VPN. Но он тоже не всегда спасает. То есть связи нет. Мобильная связь стала хуже работать. Иногда до абонента невозможно дозвониться какое-то время. Потом нормально. С чем это связано, никто не знает", - сказал Андрей.

Он сообщил, что в Волгограде "навязывают в принудительном порядке МАХ". Многие его скачали, но он пока к "Максу" не подключился. "Все прекрасно понимают, что рано или поздно нас заставят к нему подключиться", - заметил Андрей.

Временно безработная волгоградка Антонина Хрищатая рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что бороться с блокировками Интернета можно только при хорошем устойчивом и скоростном Wi-Fi и платном VPN. Но и это, по словам женщины, срабатывает не всегда - даже домашний Wi-Fi глушат.

"Мобильный интернет существует только для работы "ВКонтакте" и для Телеграм - как текстовые сообщения. Мобильный интернет пока работает для "Яндекс.такси", для всех маркетплейсов, Госуслуг. Но может подвисать. Нужно иметь терпение, чтобы с ним работать", - рассказала Антонина.

По ее словам, качество мобильной связи зависит от марки телефона и от операторов связи - "у кого-то лучше, у кого-то совсем плохо".

"Во время блокировок лучше найти Wi-Fi в кафе или другой организации. Терпения не хватает и нервов ждать, пока загрузится. VPN может помочь только при устойчивом Wi-Fi. И то не всегда. Даже дома приходится перезагружать телефон или менять конфигурацию VPN. Многие переходят во "ВКонтакте", многие - в МАХ. Но наша группа пока держится", - рассказала Антонина.

Репетитор и педагог, представившаяся Светланой Павловной, назвала мобильный интернет "Чебурнетом". Женщина перечислила источники из "белого списка", которыми она часто пользуется: "ВКонтакте", "Одноклассники", МАХ, такси, все маркетплейсы, магазины, Почта России.

"Обещают, что банки будут хорошо работать. Но их приложения пока отвратительны. Но есть телефоны, на которых приложения банков хорошо работают. У меня телефон непродвинутый. Но последнее время совсем плохо с мобильной связью", - заметила Светлана Павловна.

По словам женщины, она испытывает "крайние неудобства", когда нужно срочно деньги перевести, а мобильного интернета нет. Тогда нужно дойти до банкомата и там сделать переводы. Особенно же отсутствие мобильной связи, по словам педагога, заметно, "когда важные персоны федерального уровня посещают наш город".

"Тогда даже в отделениях банков не работают приложения - ни в банкоматах, ни у операторов. Глушат вообще все. Только Wi-Fi дома. И то не факт. Стали ходить все с наличкой по городу. Потому что и в магазинах по карте иногда не могут расчет принять. Отвыкли от налички, теперь привыкаем ее носить", - рассказала волгоградка.

Жители Калмыкии назвали редкими отключения мобильного интернета

Жительница села Яшкуль Республики Калмыкия Вера Кичикова сообщила корреспонденту, что ограничений мобильного Интернета у них не было. Связь устойчивая. Все используют для общения WhatsApp*, "Телеграм" и мессенджеры. При этом в апреле в селе запланирован всероссийский фестиваль тюльпанов, и, по словам женщины, "никто ограничивать мобильную связь не обещает".

"Мы свободно разговариваем (используя мобильную связь, - прим. "Кавказского узла"). У меня сестра в Чехии, по WhatsApp* разговариваем, переписываемся, видео скидываем", - рассказала Вера.

Житель Элисты, слесарь Санджи Бергясов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ограничения мобильного Интернета в столице республики изредка случаются.

"Нас практически не посещают украинские дроны. У нас нет заводов и воинских частей. Поэтому нет причин для отключения. Но когда будут ограничивать доступ к сети Интернет, будем пользоваться доступными средствами получения информации, будем "белый список" использовать. Для меня актуален доступ к приложениям маркетплейсов, магазинов и банков, например", - пояснил Санджи.

Астраханцы рассказали о трудностях из-за ограничений Интернета

Астраханский таксист Дмитрий Шейко рассказал о своих "переживаниях по поводу планируемых властями ограничений мобильного Интернета".

"Нам, таксистам, видимо, придется туго. Интернет-приложения, хотя их и внесли в "белый список", могут и не работать в той мере, как раньше. Бомбить придется как 30 лет назад. А это не современно, неудобно и не выгодно, а иногда и опасно", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Его супруга Елена сообщила, что родительские чаты в каналах детского сада и школы, которые посещают их дети, будут доступны только через МАХ.

"Я не хочу использовать этот МАХ. Возможны провокации, отслеживание нашей семейной информации. Я против этого. Это тотальный контроль получается. Зачем нам такая слежка. Хотя мы люди политически индифферентные. Но мало ли что", - возмутилась женщина. Астраханка отметила, что отключения мобильной связи в городе с декабря 2025 года участились. Она связывает эти ограничения с атаками беспилотников.

Сотрудник одной из инжиниринговых фирм Астрахани Владимир Ким в беседе с корреспондентом заметил, что "особых неудобств от ограничения мобильной связи" не испытывает.

"Я загрузил себе МАХ давно. VPN не использую. Но думаю о нем иногда. Мне МАХа достаточно. С коллегами общаемся через ВК. Приложения, всякие там магазины, такси и прочее я без проблем использую. Есть вопросы к работе приложения Сбера (банка). Оно глючит часто, плохо загружается. Но у меня всегда с собой наличка в карманах, благо на работе нам зарплату платят хорошую и без задержек", - рассказал астраханский инженер.

Ростовчане сообщили о проблемах с доступом к приложениям из "белого списка"

Житель Ростова-на Дону Дмитрий сообщил, что только вай-фай хорошо работает, в отличие от мобильного интернета.

"У нас привязали почту университетскую к Яндексу, мы хотя бы почтой можем пользоваться, потому что Яндекс работает везде", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, проблема не зависит от конкретного оператора связи.

"От оператора ничего не зависит в целом, проблема с мобильным интернетом. Если, скажем, прихожу домой с улицы, прокручиваю ленту "Телеграм", и он у меня обновляется долго. Чтобы обновить все сообщения, требуется полчаса времени. Эта ситуация в последние недели стала системной", - пояснил Дмитрий.

Он отметил, что приложения, не входящие в "белый список", практически не работают, и это может создать неожиданные и большие трудности.

"Например, у меня товарищ купил китайский автомобиль в Москве. А он полностью на электронике с выходом в интернет. Так вот после заезда в область электроника объявила, что нет связи и работать ничего не будет. Ведь это приложение не входит в "белый список", - рассказал Дмитрий.

Другой ростовчанин, Михаил, сообщил, что мобильный интернет работает частично и не одинаково в разных районах города.

"На окраинах даже MAX, приложения банков и интернет-магазины недоступны. Да и в центре проблематично совершить перевод через банковское приложение. "Телеграм" и WhatsApp* уже давно без VPN не работают, а VPN подключить удаётся очень редко, и то в центре города. Маршрутизаторы и геолокация работают. В магазинах порой не работают терминалы - несколько раз уже приходилось отказываться от покупки (наличными не пользуюсь). Такая картина", - рассказал он.

Житель Адыгеи Асфар заявил, что в регионе проблемы с мобильным интернетом, конечно, есть, но его они затрагивают редко.

"У меня есть Wi-Fi, интернет работает нормально в принципе. С VPN обычно всё хорошо. Но когда идёт атака дронами, да, бывает временно с перебоями", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Лия, жительница одной из станиц в Краснодарском крае вспомнила, что ещё осенью каждый вечер уже отключали интернет.

"Его просто отключали. Никакого интернета не было, и толком связи нет. И сейчас такое происходит. Рядом со станицей несколько нефтеперекачивающих или каких там заводов, и поэтому часто глушат связь вообще, и соответственно ничего и не работает", - сказала она.