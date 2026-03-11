×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:00, 11 марта 2026

Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 5 марта представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8804 бойцов с юга России.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 11 марта представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8851 бойца с юга России: 4355 - из СКФО и 4496 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1854. Также подтверждена смерть 918 бойцов из Ставропольского края, 564 - из Северной Осетии, 384 - из Кабардино-Балкарии , 260 - из Чечни , 190 - из Карачаево-Черкесии и 185 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1718) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 871 боец из Ростовской области, 833 - из Краснодарского края, 718 - из Астраханской области, 220 - из Калмыкии и 136 - из Адыгеи.

Мобилизованный. Влад Александров. ЮГА.ру Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:01, 11 марта 2026
Десять бойцов из Махачкалы названы убитыми на Украине
01:46, 11 марта 2026
Следствие ищет виновных в смерти ребенка на качелях в Нальчике
01:32, 11 марта 2026
ФСБ сообщила о задержании девушки из Хакасии за вербовку подростка из Туапсе
00:34, 11 марта 2026
Житель Абинска получил первый в России штраф за экстремистский контент в Max
22:44, 10 марта 2026
Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине
20:19, 10 марта 2026
Два астраханских полицейских приговорены к колонии за избиение задержанного
Все события дня
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42, 6 февраля 2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
11:13, 11 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Нальчика упала в открытый люк в центре города
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
11:33, 5 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Верховный суд КБР сократил срок заключения Леонида Гордиенко на восемь месяцев
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Стоп-кадр разбитой дороги на улице Завокзальная в Хасавюрте. Фото: "Народный фронт Дагестан" / Telegram-канал
10 марта 2026, 23:00
Жители Хасавюрта пожаловались на состояние дороги

Молодые люди в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 17:25
Два жителя Ростовской области осуждены по делу о теракте

Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 13:31
Жительница Кубани обвинена в госизмене

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
09 марта 2026, 21:45
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше