Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 5 марта представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8804 бойцов с юга России.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 11 марта представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8851 бойца с юга России: 4355 - из СКФО и 4496 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1854. Также подтверждена смерть 918 бойцов из Ставропольского края, 564 - из Северной Осетии, 384 - из Кабардино-Балкарии 1 , 260 - из Чечни 2 , 190 - из Карачаево-Черкесии и 185 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1718) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 871 боец из Ростовской области, 833 - из Краснодарского края, 718 - из Астраханской области, 220 - из Калмыкии и 136 - из Адыгеи.

Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.